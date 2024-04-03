Toplamda 3 bin 732 gündür işlemde olan Bitcoin, sadece 9-13 Mart ve 25-19 Mart tarihleri arasında yatırım yapanlara kaybettirdi.

Kripto para denildiğinde akla ilk gelenlerden biri Bitcoin. 3 Ocak 2009'da ilk kez piyasalarda yerini alan ve kripto paraların öncüsü durumunda bulunan Bitcoin, tam 3 bin 732 gündür işlem görüyor. Son dönemde yaşadığı yükseliş ile birlikte Bitcoin, sadece 6 gün dışında hangi gün alınmış olursa olsun yatırımcısına kazanç sağlamış durumda.

Aslında bu durum pek de şaşırtıcı değil çünkü Mart ayında Bitcoin, 73,600 dolar ile tarihî bir zirveye imza atmıştı. O noktaya kadar Bitcoin yatırımı yapmış ve daha sonra Bitcoinlerini satmamış olan herkesin yatırımı değerlenmiş durumdaydı. blockchain.com'un paylaştığı grafikler de bu durumu doğrular nitelikte.

Bitcoin'in daha da değerlenmesi bekleniyor

Öte yandan yakın zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin'in ileride daha da değer kazanması bekleniyor. Yakın zamanda gerçekleşecek olan Bitcoin yarılanması ile birlikte fiyatların artacağını öngören pek çok yatırımcı piyasadan Bitcoin topluyor. Dördüncü yarılanmanın 840 bininci blogun oluşturulacağı 20 Nisan 2024'te gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kripto para madencileri de yarılanma öncesinde madencilik yatırımlarını gözden geçiriyor. Bazı yatırımcılar madencilikte kullandıkları ekipmanları yenileme yoluna gitmeye hazırlanıyor. Kanadalı firma Bitfarms, 240 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor.

Kripto para borsaları yine de çok dalgalı olabiliyor. Bu yüzden yatırım yapmadan önce detaylıca düşünmek gerekiyor.