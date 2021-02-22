Kripto para dünyasının en kritik günü geldi çattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple'a yönelik davanın duruşması, günün ilerleyen saatlerinde görülecek. Sürecin nasıl ilerleyeceği bilinmiyor ancak Twitter kullanıcıları, kritik davanın mizahını yapmaya başladılar bile...

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 22 Aralık'ta yaptığı bir açıklama ile dünyanın en popüler kripto para birimlerinden bir tanesi olan Ripple'a (XRP) dava açtığını duyurmuştu. 1,3 milyar dolarlık davanın nedeni, Ripple Labs Inc.'in 2013 yılından beri kayıt dışı satış ve fon toplama girişimleri iddiasıydı. Özellikle de iki üst düzey yöneticinin adı geçtiği dava dilekçesi, Türkiye'de de çok sayıda yatırımcısı olan Ripple'ın kripto para camiasında deprem etkisi yaratmasına yol açmıştı. Bugünse, söz konusu dava ile ilgili büyük gün...

Açılan dava, en çok da Ripple yatırımcılarını etkiledi. Zira yapılan açıklamalar, bu kripto para biriminin yüzde 50 civarında değer kaybetmesine yol açtı. Şirket, suçlamaları kabul etmezken anlaşma yoluna da gitmedi. Bu da sürecin daha da çıkmaza girmesine yol açtı. Ancak bugün, konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanacak. SEC ile karşı karşıya gelecek XRP yönetimi, mahkeme heyeti önünde kozlarını paylaşacak.

Dava, bugünkü duruşmada sona ermeyebilir

SEC ile Ripple'ın karşı karşıya olduğu dava, kripto para birimlerinin seyri için kritik bir önem arz ediyor. Zira bir tarafta bankalarla bile iş birliği yapan bir şirket, diğer tarafta ise açtığı davaların yüzde 90'ını kazanan SEC bulunuyor. Hukukçular, taraflar arasında anlaşma olmamasının dava sürecini uzatabileceğini, nihai kararın bugün verilemeyebileceğini ifade ediyorlar. Ancak her şeye rağmen piyasalar, günün ilerleyen saatlerinde başlayacak duruşmanın nasıl sonuçlanacağını merak ediyorlar.

Haberimizin başında, Ripple'ın Türkiye'de de ciddi miktarda yatırımcısı olduğundan bahsetmiştik. Haliyle bu yatırımcılar da ABD'den gelecek haberlere kulak kesilmiş durumda. Çünkü bu kripto para birimi, davanın seyrine göre çok daha fazla yatırımcının gözdesi olabilir. Ancak aksi durumda, Ripple'ın bugünkü değerini görmesi (0.57 dolar) bundan sonrası için imkansız hale gelebilir. Hal böyle olunca da yatırımcılar, daha şimdiden bu davayla ilgili fikirlerini beyan etmeye başladılar. Bizler de sizler için, her zaman olduğu gibi bu konudan da mizah malzemesi çıkaran bazı Türk yatırımcıların eğlenceli yorumlarını derledik.

İşte Türk yatırımcıların Ripple davasına yönelik açıklamaları