Rivian'ın heyecanla beklenen R2 modeli hakkında CEO, "Rivian'ın Model 3 anı olabilir." demişti.

Amazon ve Ford tarafından yüklü miktarlarla desteklenen Rivian, R1T modeliyle sektöre sağlam giriş yapmasına karşın hızlı bir düşüşler karşı karşıya kaldı. Bu model de kuruluşun 12 yıl sonrasında anca üretilmişti. Bu kamyonetin ardından şirketin elektrikli bisiklet gibi mobil çözümler üzerine yoğunlaştığını da duymuştuk.

Fakat Rivian, yakın zamanda yayımladığı yeni SUV fragmanıyla dikkatimizi çekti. R2 diye isimlendirilen bu model, daha önce ortaya çıkan patent görselleriyle de karşımıza gelmişti. “Macera Nedir?” isimli fragmana ve elimizdeki detaylara gelin birlikte bakalım.

Rivian R2 fragmanı

Fragmanda farklı insanları, farklı hatıralarıyla birlikte görüyoruz. En sonda ise Rivian R2’nin farları yanıyor ve iki kişinin araca binmek üzere olduğunu görüyoruz. Fakat aracın görüntüsü tam olarak gösterilmemiş. Bunun ardından R2 yazısıyla birlikte fragmanımız bitiyor.

Rivian’ın bir başka SUV olan R1S modeli, 75 bin dolarla 110 bin dolar aralığında satılıyor. R2’yi ise şirketin CEO’su RJ Scaringe’e göre 45-50 bin dolar seviyesinde görmemiz mümkün.

Reddit’te paylaşılan bu görselin R2’ye ait olduğu söyleniyor.

Electrek tarafından tespit edilen patent başvurusunda ise araç böyle görünüyor:

Bu başvuruya göre yorumlarsak R2; hem far hem ızgara hem de genel ölçüler açısından R1S’in kırpılmış versiyonu gibi olacak. 7 Mart 2024’te Türkiye saatiyle akşam 9’da gerçekleşecek etkinliği, Rivian’ın YouTube sayfasından canlı olarak izleyebilirsiniz. Biz de aracın özellikleri netleştiğinde sizinle paylaşıyor olacağız.