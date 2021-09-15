Jeff Bezos'ın yatırımlarıyla karşımıza çıkan ve merakla beklenen araçlarının çıkış tarihlerini ertelemesiyle hayal kırıklığı yaratan Rivian, en sonunda müşteriye teslim edilmeye hazır olan ilk aracını fabrikadan çıkardı.

Rivian, geçtiğimiz aylardaheyecanla beklenen elektrikli otomobili R1T’nin gecikeceğini duyurmuştu. Bu bağlamda bekleyenlerine hayal kırıklığı yaratan şirketin söz konusu aracı, daha sonra Jeff Bezos’la birlikte uzaya çıkan Blue Origin ekibinde görülmüştü. Oldukça performanslı ve güzel görünen araçlar üreteceğini bizlere gösteren Rivian, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla Elon Musk’ın bile dikkatini çekmişti.

Şimdiyse şirket, hep bir ağızdan “şükür” dedirten bir gelişmeyle karşımızda. Elektrikli araç sektörünün güncel lideri Tesla’ya rakip olması beklenen şirket, alıcısıyla buluşmaya hazır olan ilk elektrikli otomobilini fabrikasından çıkardı.

Teslimatlar yakında başlayabilir:

Söz konusu gelişmeyi Rivian’nın CEO’su RJ Scaringe, Twitter hesabından paylaştı. Aylar süren hazırlık aşamalarından sonra alıcısıyla buluşmaya hazır olan ilk R1T modelinin üretim aşamalarının sonuna geldiğini belirten Scaringe, yaptığı paylaşımda üretim ekibine teşekkür etti ve araçları alıcılarıyla buluşturmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Müşteriye hazır olan ilk araç, internette de çok sık gördüğümüz mavi renkte. Araçların teslimatlarının normalde temmuz ayı içerisinde yapılacağı söylenmişti fakat üretim aşamasındaki zorluklar sebebiyle bu tarih birkaç ay ileri gitmiş oldu. Şimdiyse şirketin bu ay içerisinde teslimatları gerçekleştirmesi bekleniyor.

Daha önce Rivian, halka arz edildiğinde 80 milyar dolar değerinde olup olmayacağıyla gündemdeydi. Daha 1 ürün bile pazara sunmadan bu değerin beklenmesi, rakibi Tesla’nın kurucularından Elon Musk’tan tepki gelmişti.

Müşteri deneyimlerine göre Tesla karşısındaki yerini göreceğimiz Rivian’ın nasıl bir deneyim sunacağı hala merak konusu. Sırf vadettiği özelliklerle bile söz konusu aracın dişli bir rakip olacağını düşünmek zor değil. Sizce Rivian, Tesla’ya rakip olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.