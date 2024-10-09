Roblox'a yönelik yapılan bir araştırma, platformun kullanıcı sayılarını şişirdiğini ve çocuk istismarına olanak sağladığını iddia ediyor.

Bir araştırma şirketi olan Hindenburg Research, Roblox'u aktif kullanıcı sayılarını şişirmek ve platformda çocuk istismarına olanak sağlamakla suçlayan bir rapor yayınladı. Hindenburg'un bu raporu, oyun dünyasında büyük yankı uyandırırken, ülkemizde de yasaklı durumda olan Roblox'un güvenliği konusundaki endişeleri de tekrar gözler önüne serdi.

Hindenburg, Roblox'un aktif kullanıcı sayıları ve etkileşim süreleri gibi temel metrikleri kasıtlı olarak yüksek gösterdiğini öne sürüyor. Araştırmaya göre Roblox yetkilileri kullanıcı sayısını yapay olarak artırıyor, bu nedenle de gerçek kullanıcı sayısının esasında %20 ila %30 arasında daha düşük olabileceği iddia ediliyor.

Ayrıca rapor, Roblox'un pedofillerin platformda kolayca çocuklara ulaşmasına olanak sağladığını belirterek, şirketin güvenlik harcamalarını azaltıp yapay zekâ moderasyonuna yöneldiğine dikkat çekiyor.

Roblox iddiaları reddediyor

Roblox ise bu suçlamaları kesin bir dille reddetmiş durumda. Şirket, aktif kullanıcı sayıları ve diğer metriklerin şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşıldığını ve bu verilerin doğru olduğunu savunuyor. Ayrıca kullanıcı güvenliğini ve çocuk istismarına karşı alınan önlemleri ciddiye aldıklarını belirterek, platformda standart dışı içerik ve davranışların tespit edilip engellendiğini vurguluyor.

Hindenburg'un raporunda yer alan iddialar dikkat çekici olmasına rağmen, oyun dünyasında bu tür platformlarda botlar ve anormal davranışların kaçınılmaz olduğunu ifade eden bazı uzmanlar da var. Roblox'un sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de geleceği tartışmalı durumda ve ilerleyen günlerde konuya dair daha detaylı araştırmaların gelmesi muhtemel.

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