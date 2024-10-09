Discord, bugün alınan bir kararla Türkiye'de erişime engellendi. Son 24 saatte platformu yasaklayan ikinci ülke olduk. Peki Discord ülkelerde yasak? Gelin bir bakalım.

Son zamanlarda tehdit, şantaj, cinsel taciz gibi suçlara ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle gündemde olan Discord, bugün alınan bir kararla ülkemizde erişime engellenmişti. Şu anda anlık mesajlaşma ve sesli sohbet uygulamasına Türkiye’den erişilemiyor.

Peki Discord, Türkiye dışında başka ülkelerde de yasak mı? Sayısı çok fazla olmasa da dev platformun kullanılamadığı bazı ülkeler var. Bu ülkeleri aşağıdan görebilirsiniz.

Discord’un yasaklı olduğu ülkeler:

Türkiye

Rusya

İran

Oman

Çin

Birleşik Arap Emirlikleri

Kuzey Kore

Yukarıdan da görebildiğiniz gibi Discord’un yasaklı olduğu bazı ülkeler var. Bu ülkelerin büyük çoğunluğunun kısıtlamalar getirmeleriyle bilinen ülkeler olması dikkatlerden kaçmıyor. Bugün itibarıyla Türkiye de aralarına katılmış durumda.

Aslında Discord, düne kadar Rusya’da da açıktı. Ancak ülkedeki yetkililer, dün öğlen saatlerinde aldıkları bir kararla platformun yasaları ihlal ettiğini ve erişimin engellendiğini duyurdu. Bundan kısa süre sonra da ülkemizden de benzer bir hamle geldi.