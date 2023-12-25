Rockstar Games, GTA 5'e ait kaynak kodlarını hackerlara kaptırdı. Siber saldırının ne zaman gerçekleştirdiği bilinmiyor ancak kaynak kodlar, GTA 6 ile Bully 2'ye atıfta bulunuyor.

Son dönemlerde daha çok GTA 6 ile gündemde olan Rockstar Games, görünüşe göre tarihinin en büyük sızıntılarından biriyle karşı karşıya. Siber saldırıya uğrayan şirketin, 2013'te yayımladığı GTA 5 oyununun tüm kaynak kodları sızdırılmış durumda.

GTA 5'in kaynak kodlarının sızdırılması, tek başına çok büyük olay olarak görünmeyebilir. Ancak sızdırılan kodlardaki detaylar, bu gelişmeyi çok önemli hâle getiriyor. Zira kaynak kodlarda GTA 6 ve Bully 2 gibi oyunlarla ilgili bazı bilgiler de yer alıyor. Şirketin sosyal medya hesaplarına baktığımızda herhangi bir açıklama yapılmadığını görüyoruz.

GTA 6'nın proje adı ile Bully 2'ye ait bazı bilgiler var

Sızdırılan kaynak kodları, GTA 6'nın "Project Americas" adıyla kodlandığını gözler önüne seriyor. Aslında bu bilgi çok yeni değil. Geçmişte de benzer iddialar gündeme gelmişti. Ayrıca Rockstar Games, GTA 5 kaynak kodlarında Bully 2'ye atıfta bulunuyor. Şirket, bu oyunla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ancak Bully 2, arka planda geliştiriliyor gibi görünüyor.

Rockstar Games'in bu verileri ne zaman kaptırdığı belli değil. Ancak bazı kaynaklara göre saldırı, yakın bir geçmişte yaşanmadı. Zira iddialara göre kaynak kodlar, 2022 yılından beri Discord üzerinde el değiştirip duruyor. Rockstar Games'ten konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi hâlinde sizi yeniden bilgilendireceğiz.