Rolex Saat Fiyatları Neden Bu Kadar Yüksek?

Rolex, hem erkek hem de kadın saat üretimi konusunda dünyanın en büyük markalarından biri. Markayı kimisi seviyor, kimisi sevmiyor ancak kabul edilmesi gereken bir gerçek var. Rolex, saatlerini gerçek bir profesyonel gibi üretiyor. Üretim aşamaları oldukça ilgi çekici. Dilerseniz gelin inceleyelim.

Rolex, saat fiyatları bakımından dünya üzerinde satın alınabilecek en pahalı üreticiler arasında bulunuyor. Ancak lüks ürünler üreten markalardan ayrılan bir tarafı var. Rolex, günde yaklaşık sadece 2.000 adet saat üretiyor. Böyle bir miktar, lüks bir üretici için oldukça fazla.

Fiyatlarının neden yüksek olduğunu anlamak için geçmişe dönmemiz gerekiyor. Kısaca tarihçesinden bahsetmek gerekirse, Rolex’in kuruluşu 1905 senesine dayanıyor. Hans Wilsdorf ve Alfred Davis, Londra’da “Wilsdorf and Davis” isimli bir şirket kuruyorlar. Bu şirket altında İsviçre’den saat parçaları ithal ederek İngiltere’de birleştirdiler.

Lüks saat üreticisi Rolex’in tarihçesi:

Yukarıda bahsettiğimiz saatler ilk zamanlarda kuyumculara satılıyordu. 1908 yılında iki ortak ayrıldı. Hans Wilsdorf ise bugünün en büyük saat üreticilerinden biri olacak Rolex’i kurdu. Rolex adı altında kurduğu ilk ofis ise İsviçre’nin La Chaux-de-Fonds şehrinde yer alıyordu.

Wilsdorf ileri görüşlü bir insandı, bu yüzden şirketin adını seçerken her ülkede rahat bir telaffuzu olmasına dikkat etmişti. Kısa bir süre sonra, Wilsdorf şirketini Cenevre’ye taşıdı. Bu arada, en başında İngiltere’de kurulan şirketin, İngiltere dışına çıkmasının sebebi altın ve gümüş gibi metallere uygulanan vergilerin yüksek olmasıydı.

1910 yılında, ilk kronometre sertifikasına layık görülen kol saati üreticisi Rolex oldu. 1926 yılında, Oyster model saatler tarihin ilk su geçirmeyen kol saati oldu. 1945’te ise otomatik olarak tarih değiştiren ilk kol saatini geliştirdiler.

Rolex’in sinemadaki yeri:

Tarihte bu kadar etkisi olan bir markanın sinemada kendine yer bulamaması bir hayli garip olurdu. Çünkü Rolex saat fiyatlarını şimdilik bir kenara bırakacak olursak, Rolex dünyada bulunan en iyi saat üreticilerinden biri.

Bu durumun destekçisi niteliğindeki olgulardan bir tanesi, Rolex marka saatlerin James Bond gibi özel bir ajan tarafından sıkça kullanılması. Örneğin, 1989 yılında çıkan “Öldürme Yetkisi” filminde, Timothy Dalton Rolex Submariner Date model bir saat kullanıyordu.

Bir başka örnekse, 1962 yılında James Bond’u oynayan Sean Connery’nin, Dr. No.’nun izini sürerken Rolex Submariner model bir kol saati kullanması. Biz de bugün “Rolex saat fiyatları neden çok yüksek?” sorusuna cevap ararken inceleyeceğimiz ürünlerden biri de bu saat.

Peki Rolex saat fiyatları neden bu kadar yüksek?

Rolex, 904L paslanmaz çelik kullanıyor:

Rolex’in saatlerinde kullandığı dizaynı beğenmeyen az insan vardır. Bu dizaynlar her ne kadar tasarımcıların mesaileri sayesinde olsa da saatlerin yapımında kullanılan çelik türünün de önemi çok fazla. 904L tip çelikler, çoğu saat üreticisi tarafından kullanılan 316L tip çeliklerden çok daha sert ve parlak oluyor.

Ancak 904L kullanmanın doğurduğu bazı dezavantajlar var. Bu tip çelikler hem daha pahalı hem de yapması 316L’ye göre çok daha zor. Rolex ise bu tip çelikleri geniş ölçüde kullanmaya 2003 yılında başladı. Muhtemelen o zamanlardan beri de 904L tip çelik kullanan tek saat firması Rolex.

Rolex’in çok sayıda araştırma tesisi var:

Rolex üst seviyede bir Araştırma ve Geliştirme departmanına sahip. Bu departmanda çalışan insanlar genellikle yeni saat modelleri üretmek ve üretim teknikleri geliştirmek üzerine uğraşıyorlar.

Böylesine iddialı bir şirketin laboratuvarlarında ve tesislerinde alanlarında en iyi olan insanlarla çalışması gerekiyor. Bu yüzden de makinelerinde kullanılan yağ gibi bileşenlerin araştırılmasında çok iyi eğitimli bilim insanları çalışıyor.

Araştırma tesislerinden bir diğeri de saatler için üretilmiş test odaları. Bu odalarda saatin hareketleri, kasaları ve bilek kısımları inceleniyor. Hatta deyim yerindeyse adeta stres testine sokuluyor. Tüm bunların yanında, metaller ve diğer materyaller üzerinde çalışılması için elektron mikroskoplarından ve gaz spektrometrelerinden oluşan bir oda var.

İnsan elinin üretimde aldığı yer çok büyük:

Rolex üretim sırasında her ne kadar robotlardan yardım alıyor olsa da bu robotlar tarafından gerçekleştirilen işlemler genellikle basit oluyor. Bu işlemler arasında çeşitleme ve katalog yapma gibi aşamalar yer alıyor.

Aslına bakarsanız, saat üzerinde yapılan işlemlerin çoğu insan eli tarafından gerçekleştiriliyor. Rolex marka saatler sertifika alması için İsviçre Resmi Kronometre Test Enstitüsü’ne yollanmadan önce insanlar tarafından kontrol ve test ediliyor.

Sızdırmazlık özelliği için üst düzey testler uygulanıyor:

Rolex saatler iyi seviyede su geçirmezlik özelliğine sahip oluyor. Hatta Rolex Submariner model saatlerin su altında 300 metreye kadar sızdırmazlık özelliği var. Bu saatlerin su geçirmezlik özelliğini test etmek için kullanılan yöntemlerse çok iyi sonuç veriyor.

Rolex’in dalış saatleri ilk olarak tesislerde bulunan basınçlı su tankları içerisinde test ediliyor. Ardından açık havada bulunan gerçek sularda deneniyor. Kısacası, Rolex saatlerine eklediği özelliklerde işini şansa bırakmıyor. Bu, lüks bir markanın zaten yerine getirmesi gereken bir sorumluluk.

Rolex’in kuyumculardan oluşan bir ordusu var:

Rolex, müşterilerine her daim döneme uygun lükslükte saatler sunmak için kuyumcularla birlikte çalışıyor. Bu kuyumcular satın alımda, test aşamasında ve değerli materyallerin konumlandırılmasında yardımcı oluyorlar. Rolex kadın saatlerinin değerli taşları bu şekilde saate ekleniyor.

Bu değerli materyaller arasında altın ve elmas gibi gerçekten pahalı olanlar da var. Bunların yanı sıra, elmas gibi değerli taşları elleriyle seçmeleri ve saatlere yerleştirme işlemlerini elleriyle yapmaları için çalıştıkları tecrübeli mücevherciler bulunuyor. Bu arada, Rolex erkek saatlerinde de değerli taşlar kullanmaktan çekinmiyor.

Rolex kendi altınını da üretiyor:

Rolex’in en çok övgü topladığı konulardan biri de kendi altınını kendisi üreten tek saat markası olması. Durum böyle olunca, dünyanın en pahalı saatleri arasında neden Rolex marka altın kaplama saatler bulunuyor sorusu da cevap bulmuş oluyor.

Bu arada Rolex’in ürettiği altın türlerini merak ediyorsanız, yapılan işlem kısaca şu: Rolex 24 ayar altını alıp, kendisi 18 ayarda “sarı altın”, “beyaz altın” ya da “Everose Gold”a çeviriyor. Sonrasında ortaya çıkan altını ürünlerinde kullanıyor.

Sonuç:

Rolex, tüm bunlara rağmen binlerce dolar fiyat etiketlerine sahip olmalı mı? Bu tamamıyla kullanıcı ile alakalı. Bu soruya cevap veren insanın kol saatlerine bakış açısıyla alakalı. Elbette yalnızca arada bir saate bakmak için Rolex marka saat alınmaz. Aslına bakarsanız Rolex marka saat alan insanların bazıları kullanmak için bile almıyor.

Rolex asıl olarak koleksiyoncuların göz diktiği bir marka. Saatler sağlam olduğu için uzun yıllar bozulmuyorlar. Bu yüzden ikinci el Rolex saat alanların sayısı da bir hayli fazla. Tabii ki günlük kullanım için üretilen Rolex modeller de var. Ancak konumuza dönecek olursak, bir ürünü sadece fiyatı yüksek olduğu için yerden yere vurmak doğru değil.

Aynı zamanda bir ürünün fiyatı düşük olduğu için övmek de doğru değil. Yazımızda paylaşmak istediğimiz şey de tam olarak bu. Rolex gerçekten kaliteli saatler yapan bir marka. Pazarda da büyük bir paya sahip olduğu için fiyatları istediği gibi belirleyebiliyor.

Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Rolex Day Date 40, Submariner, Daytona ya da Datejust gibi saatlerin bu kadar yüksek fiyata satılmaları sizce mantıklı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Son olarak, aramızda çakma Rolex kullanmayan var mı? :)