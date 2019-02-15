Dokunmatik ekranlı saatler günümüzde oldukça yüksek fiyatlara satılıyor. Çoğu insan bu ürünlerin yakın bir tarihte ortaya çıktığını düşünüyor. Peki size Casio'nun dokunmatik ekrana sahip ilk kol saatini 1984'te sattığını söylesek?

Akıllı saatlere dokunmatik ekran gelmesine daha birkaç yıl önce ilk kez şahit olduğumuzu düşünürüz. Dokunmatik ekranlı akıllı telefonların 2000'li yıllarda yavaş yavaş tanıtılmaya ve piyasaya sürülmeye başlanmasıyla tabi ki bu bilgi kulağa oldukça doğru geliyor. Peki dokunmatik ekranlı saatler gerçekten de 21. yüzyıla mı ait?

1946'da kurulan Casio'nun piyasaya sürdüğü ilk ürün bir yüzüktü oldu. Bu yüzük insanların sigara gibi nesneleri tutmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştı. Aynı zamanda giyen kişinin ellerinin boş kalmasını sağlayan Casio'nun yüzüğü firmayı global bir marka haline getirdi.

Başarılı çıkışın ardından elektronik hesap makinelerinin başarısını ön gören şirket, 1949 yılından itibaren bu konuya merak saldı, üzerinde Ar-Ge çalıştırmaları yaptı. 10 tuşa sahip tuş takımlı ilk hesap makinesini, rakiplerinde olan 3 pencereli ekran yerine sadece tek ekran şeklinde piyasaya süren Casio, yeni bir devrim gerçekleştirmişti.

Yıl 1984'e geldiğinde Casio sahip olduğu hesap makinesi tecrübesini yine o yıllara gelindiğinde sahip olduğu kol saati tecrübesiyle birleştirdi. Kol saati ve hesap makinesini aynı ürün üzerinde toplayan Casio, tahmin edilenden çok daha sıradışı bir şey yaptı.

Casio 1984'te dokunmatik ekrana sahip kol saatini piyasaya sürmüştü:

Saatin cam ekranının sahip olduğu dokunmatik özelliği hesap makinesi işlemlerini yapmak için kullanılıyordu. Saatin camına parmak ile çizilen rakamlar ve işaretler saatin üst tarafında bulunan küçük dikdörtgen ekranda beliriyor ve bu sayede işlemler de gerçekleşiyordu. Nitekim saat, bundan da daha fazlasına sahipti.

Casio AT-552 model dokunmatik ekranlı saat, hesap makinesi işlevi görmesinin yanında aynı zamanda kalori sayımı bile yapıyordu. Böylesine karmaşık bir teknolojinin 1984 yılında kullanılmış ve başarı elde etmiş olması gerçekten muazzamdı.