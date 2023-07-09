Roswell Uzaylı Eseri olarak da bilinen Roswell taşı; 2004 yılında New Meksika-Roswell yakınlarındaki çölde bulunan küçük, pürüzsüz bir taş. Akıbeti bilinmeyen bu taş, araştırmacıların ve uzaylılar hakkındaki komplo teorisyenlerinin ilgi odağı.

5 santimetre ve 50,78 gram ağırlığındaki Roswell taşının üzerinde, özenle tasarlanmış gibi görünen ve ne anlama geldiği anlaşılmayan benzersiz şekiller bulunuyor.

2004 yılında Robert Ridge tarafından bulunan Roswell kayasının işçiliği birçok kişiyi büyülüyor. Nereden ve nasıl geldiği hâlâ bilinmez olan ve üstüne çeşitli komplo teorileri üretilen bu ilginç taşın detaylarına daha yakından bakalım.

İlk olarak, taşın bulunmasından 57 yıl önceki Roswell kazasına bakalım.

Roswell UFO olayı olarak da bilinen Roswell kazası, 1947 yılında New Mexico'nun Corona köyüne yakın bir civardaki çiftlikte gerçekleşti.

Roswell Ordu Hava Sahası, 8 Temmuz 1947 tarihinde bir UFO bulduklarını söyleyen bir basın açıklaması yayımladı ve sonrasında bu ifadeyi hemen geri çekip düşen nesnenin bir “hava balonu” olduğunu söyledi.

Kaza yerindeki enkazda bir uçan daire olduğunu ve ABD hükûmetince örtbas edildiğini iddia eden bu komplo teorisi, yıllarca konuşulmaya devam etti.

En sonunda, 1994 yılında, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri bir rapor yayımladı. Bu raporda, 1947 yılında düşen nesnenin bir nükleer test gözetim balonu olduğu yazıyordu. 1997 senesinde yayımlanan ikinci raporda ise UFO safsatalarının yüksekten atılan test mankenlerinden kaynaklandığını söylediler.

Bu olay, “dünyadaki en kapsamlı şekilde araştırılan ve çürütülen UFO iddiası” olarak tanımlandı ve tarihe gömüldü, ta ki 2004 senesinde bulunan Roswell taşına kadar.

2004’te bulunan ilginç kaya, Roswell kazasındaki iddiaları tekrar gündeme getirdi.

Robert Ridge adındaki bir adam, potansiyel bir av bulmak için uzak bölgelerde keşif yapıyordu. 4 Eylül 2004 tarihinde, kötü şöhretli Roswell kaza mahallinin çevresini keşfederken toprakla kaplı küçük bir taşa rastladı. Robert, onu temizleyip yüzeyine oyulmuş garip sembolleri fark ettiğinde özel bir şey bulduğunu anladı.

Bazıları, komplo teorileri dışında belirli bir dayanağı olmamasına rağmen Roswell kayasının “dünya dışı ziyaretçiler” tarafından geride bırakılan bir eser olduğuna inanırken diğerleri, insanların kafasını karıştırmak için yaratılmış ince işçilikli sahte bir taş olduğu kanısında.

Ancak Roswell taşı üzerinde pek çok test yapılmasına rağmen taşın kökeninin nereden geldiği hâlâ tam olarak belirlenemedi. Kayanın rengi, oyulmuş yüzeyin rengiyle eşleşiyordu. Bu da yakın zamanda yapılmış olmadığının kanıtıydı.

Ayrıca eser üzerinde yapılan mikroskop incelemesinde, kazıma işlemi sırasında alet kullanımına işaret edecek herhangi bir iz de bulunamadı. Bu, birçok kişinin bunun bir sahtecilik değil, kaynağı bilinmeyen otantik bir eski eser olduğu sonucuna varmasına yol açtı.

Gizemli özelliklere sahip taş, bilinmezliğini korumaya devam ediyor.

Garip bir şekilde, Roswell kayasının en kalın kısmına manyetik etki uygulandığında nesne, saat yönünün tersine dönüyor. Ancak kayanın en ince kısmı olan alttaki hilal ve daire üzerine uygulandığında nesne yön değiştiriyor ve saat yönünde dönüyor.

Nereden ve nasıl geldiği hâlâ tam olarak bilinemeyen Roswell taşı, yalnızca, temelsiz "uzaylı" iddialarıyla sınırlı kaldı. Güvenilir bir belge ve kaynağı olmayan taş, günümüzde bilinmezliğini korumaya ve üstünden komplo teorileri üretilmeye devam ediyor. Bilimsel bir açıklaması yapılana kadar bu asılsız komplo teorileri devam edecek gibi görünüyor.