RTX 2070 ve 2070 Super İçin En Uyumlu 10 İşlemci Önerisi

Geçtiğimiz dönemde oyun ve bilgisayar dünyasını kasıp kavuran RTX ailesinin orta seviyedeki ekran kartı olan RTX 2070 ve onun güçlendirilmiş versiyonu olan 2070 Super, 3000 serisi tanıtılmış olsa da hâlâ yeterli bir donanım. RTX 2070 ve 2070 Super’e uyumlu bir şekilde eşlik edebilen işlemcilerin başında ise i9 10900K ve Ryzen 9 3900X geliyor.

Bir bilgisayarın en önemli yapı taşları göz önüne alındığında akla ilk gelenler işlemci, anakart ve ekran kartı oluyor. Standart sistemlerde genellikle en pahalı ve popüler parça olan ekran kartları ise tam performanslı çalışabilmek için işlemciler ile kusursuz bir uyum içinde olmak durumundadır.

Günümüzün en yüksek performanslı ekran kartlarından biri olarak piyasada yer alan NVIDIA’nın GeForce RTX 2070, standart ve Super versiyonuyla üst segment sistemlere hitap ediyor. Durum böyle olunca RTX 2070 ve 2070 Super gibi ekran kartlarının yer aldığı sistemlerde güçlü birer işlemci yer alması gerekiyor. Yani RTX 2070 ailesiyle en uyumlu çalışan işlemciler kullanmak gerekiyor.

RTX 2070 Super ve 2070 uyumlu işlemciler:

RTX 2070 uyumlu olanlar: AMD Ryzen 5 3600X ​ Intel Core i5 9600K AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7 9700K AMD Ryzen 5 2600

RTX 2070 Super uyumlu olanlar: Intel Core i9 10900K AMD Ryzen 9 3900X Intel Core i5 10600K AMD Ryzen 3 3300X AMD Ryzen 5 3600



AMD’nin üretmiş olduğu, fiyat-performans ürünü sayılan Ryzen 5 3600X, AM4 soket yapısını kullanıyor ve 6 çekirdek barındırıyor. Turbo ile birlikte 4,4 GHz hıza erişebilen Ryzen 5 3600X’in ortalama fiyatı ise 2.300 TL.

AMD’nin dişli rakibi olan Intel’in LGA1151 soketiyle ürettiği i5 9600K, yukarıda bahsettiğimiz Ryzen 5 3600X’te olduğu gibi 6 çekirdek barındırıyor. i5 9600K’nın turboy ile erişebildiği değer 4,6 GHz, fiyat ortalaması ise 2.100 TL.

Ryzen 5 3600X ile aynı soketi kullanan Ryzen 7 3700X, 8 çekirdek barındırıyor ve bu çekirdeklerle standart olarak 3,6 GHz hız vadediyor. Ryzen 7 3700X’in turbo ile sunduğu hız ise 4,4 GHz.

Intel’in 10’uncu neslinden önce piyasaya sunmuş olduğu en performanslı işlemcilerden biri olan i7 9700K, LGA1151 soketiyle piyasada yer alıyor. 8 çekirdekli bir işlemci olan i7 9700K, turbo ile 4,9 GHz gibi yüksek değerlere ulaşabiliyor.

Fiyat-performans kategorisinde listemizin en uygun üyelerinden biri olan Ryzen 5 2600, 3600X’in altında bir işlemci olsa da RTX 2070 ailesi için gayet yeterli. AM4 soketiyle kullanıcıya sunulan ve 6 çekirdek barındıran işlemcinin turbo ile ulaşabildiği maksimum hız 3,9 GHz.

Oyun ve dengi işlemler için en performanslı işlemcilerden biri olan Intel Core i9 10900K, şüphesiz ki RTX 2070 Super için en uygun yol arkadaşlarından biri. 10 çekirdekli bir yapısı bulunan ve turbo ile 5,3 GHz hıza erişebilen işlemcinin ortalama fiyatı ise 6.600 TL.

Aynı i9 10900K modelinde olduğu gibi hem oyun hem de diğer işler için son derece yeterli bir işlemci olan Ryzen 9 3900X, 12 çekirdek barındırıyor. RTX 2070 Super ile tam uyumlu şekilde çalışabilen işlemcinin diğer güçlü ekran kartlarıyla da uyumlu çalışabileceğini belirtmekte fayda var.

i9 10900K’nın fiyat aralığının yüksek olmasından dolayı daha uygun bir işlemci konumunda yer alan i5 10600K, turbo ile 4,8 GHz hıza erişebiliyor. Bu da i5 10600K modelinin RTX 2070 Super ve dengi ekran kartları için başarılı bir yol arkadaşı olmasını sağlıyor.

16 GB RAM ve iyi bir SSD ile RTX 2070 Super’e başarıyla eşlik edebilen bir işlemci olan Ryzen 3 3300X, 4 çekirdekli olmasından dolayı diğer opsiyonlara göre arka planda kalabiliyor. Fakat yine de RTX 2070 Super ile uyumlu çalışabilmesinden dolayı listemizde yer aldı.

Çekirdek sayısı olarak i5 10600K ile aynı olan Ryzen 5 3600, oyun performansı konusunda i5 10600K’nın gerisinde kalıyor olsa da darboğaz yapmadan RTX 2070 Super ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Buna ek olarak fiyat-performans konusunda da başarılı sayılan işlemcinin ortalama fiyatı 2.000 TL.

NVIDIA, RTX 3000 serisini piyasaya sunmuş olsa da bir önceki serinin üyelerinden olan RTX 2070 ve 2070 Super’in güncel sistemler için yeterli olduğu rahatlıkla söylenebilir. Piyasadaki güncel oyunları en yüksek ayarlarda tam performanslı olarak oynatabilen RTX 2070 Super’in ülkemizdeki ortalam satış fiyatı 6.700 TL.