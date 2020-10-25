NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartı serisinin en ucuz modeli GeForce RTX 3070, Asya-Pasifik bölgesindeki tedarikçilere göre daha fazla stoka sahip olacak. Bölgedeki tedarikçilerin paylaştıkları bilginin dünya genelinde de aynı olup olmayacağı bilinmiyor.

NVIDIA, geçtiğimiz haftalarda yeni nesil ekran kartı serisi GeForce RTX 3000'i tanıtmıştı. GeForce RTX 3070, 3080 ve 3090 modellerinden oluşan ekran kartı serisi, eski RTX ekran kartlarına göre neredeyse iki kat daha fazla performans sunuyordu. Ekran kartlarının fiyatları da oldukça uygun seviyede olunca NVIDIA, yüksek taleple karşılaşmıştı.

Bugün Asya-Pasifik bölgesindeki tedarikçilerin PC Watch'a aktardıkları bilgilere göreyse yeni serinin şu anki en düşük modeli olan GeForce RTX 3070'in stokları, RTX 3080 ve 3090'a göre daha fazla olacak. Bu da muhtemelen ekran kartının serinin en uygun fiyatlı modeli olmasından kaynaklanacak.

Dünya genelindeki durum nasıl olacak henüz bilinmiyor:

Japonya'nın alışveriş bölgesi Akihabara'daki en büyük tedarikçilerden birisi olan Dospara ve diğer tedarikçiler, RTX 3070'in diğer modellere göre daha fazla stoka sahip olacağını söyledi. Bu da NVIDIA RTX 3070'in daha fazla üretileceğine işaret ediyordu.

Ancak Asya-Pasifik için açıklama yapan tedarikçilerin sözleri, dünya genelindeki stok durumu hakkında bilgi vermiyordu. Danimarkalı tedarikçi ProShop, NVIDIA GeForce RTX 3070 ekran kartına olan talep ve stok oranını paylaştı. Oldukça kötümser gözüken bu orana göre NVIDIA ve ortakları, talebin yalnızca %7,4'ünü karşılayabiliyordu. Dolayısıyla gözler, 29 Ekim'den sonraki döneme çevrildi.

NVIDIA'nın GeForce RTX 3070 ekran kartının bu kadar fazla taleple karşılaşmasının nedeni oldukça basit. Ekran kartı, NVIDIA'nın bir zamanlar amiral gemisi olan ekran kartı GeForce GTX 2080 Ti'ın performansını daha düşük bir fiyat etiketiyle, 499 dolarlık satış fiyatıyla sunuyordu.

NVIDIA GeForce RTX 3070 ekran kartıyla ilgili ilginç bir nokta da bulunuyor. Ekran kartı, AMD'nin Radeon RX 6000 serisini tanıtacağı günden önce incelemelerine kavuşacak. Bununla birlikte talebi karşılanamayan model, perakendecilerin eline Radeon RX 6000 serisi tanıtıldıktan bir gün sonra ulaşacak. Pek çok oyuncu AMD'nin yeni RDNA 2 GPU mimarisiyle neler sunacağını merak etse de NVIDIA'nın şu anda sahip olduğu talep, AMD'yi zor bir duruma düşürebilir.