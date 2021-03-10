NVIDIA, oyuncuları sevindirmek için GeForce RTX 3060 ekran kartının hashrate'ini sınırlamıştı. Çinli bir grup kripto madenci ise bu sınırlamayı aşarak ekran kartını 45 MH/s hızında çalıştırmayı başardı.

NVIDIA, geçtiğimiz haftalarda oyuncuları fazlasıyla sevindirecek bir açıklama yapmıştı. Ekran kartı üreticisi, oyuncuların gözbebeği olan GeForce RTX 3060 ekran kartının 'hashrate'ini sınırlamıştı. Bu da ekran kartıyla kripto madencilik yapılmasını engelleyecek bir adım olmasından ötürü kripto madencilerin marketteki tüm GeForce RTX 3060 modellerine saldırmamasını sağlayacaktı. Sağlayacaktı diyoruz çünkü NVIDIA bu konuda pek de başarılı olamadı.

NVIDIA'nın bu çabası, kripto madencilerinin RTX 3060'ları oyunculara bırakması içindi ancak istenilen durum pek de sağlanabilecek gibi durmuyor. Bunun sebebi, Çinli bir grup kripto madencisi ve hackerın, NVIDIA'nın RTX 3060 üzerinde gerçekleştirdiği hashrate sınırlamasını aşması. Bu grup, RTX 3060 ile kripto madenciliği yapmayı başardı.

45 MH/s hızında kripto madenciliği yapıldı:

NVIDIA'nın yaptığı hashrate sınırlamasıyla cihazın yalnızca ünlü bir 'altcoin' olan Ethereum kazabilecek gücü üretmesi sağlanacaktı. Bununla birlikte oyuncular ve kripto madenciler, artık bu ekran kartıyla hiçbir şekilde kripto madenciliği yapılamayacağı düşüncelerine kapılmışlardı. Görünen o ki hem bu düşünce hem de bu savunma mekanizması aşılmış oldu.

Sınırlamayla birlikte yalnızca 20 MH/s hızında Ethereum madenciliği yapılabilmesi beklenirken Çinli bir grup, 8 tane RTX 3060'ı platforma bağlayarak 45 MH/s hızında çalıştırmayı başardı. Tabii burada yapılan kripto madencilik Ethereum üzerinde değil, Conflux ismi verilen farklı bir altcoin üzerinde yapıldı. Ancak yine de kripto madenciliği yapmak isteyip elinde RTX 3060 bulunan kişiler bu habere sevinebilir. GeForce RTX 3060 almak isteyen oyuncularsa bu durumdan hoşnut kalmayabilirler.