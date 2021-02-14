Satıcılar, GeForce RTX 3060 Fiyatını Çıkmadan Yükseltti

Perakende satış siteleri, daha şimdiden 25 Şubat'ta piyasaya çıkacak olan GeForce RTX 3060 grafik kartlarının fiyatlarını yükseltmeye başladı. Bu durum, ön sipariş verenler dahil herkes için risk oluşturuyor.

NVIDIA'nın merakla beklenen yeni ekran kartı olan GeForce RTX 3060, 25 Şubat'ta satışta olacak. Kart henüz piyasaya çıkmamış olsa da bazı perakende satıcılar daha şimdiden kartın listeleme fiyatlarını yukarı çekmeye başladı.

NVIDIA'nın şirket içi ambargo rehberine göre ilk çıkacak olan modeller tavsiye edilen satış fiyatından tüketiciler ile buluşacak. Bu da perakendecilerin ön siparişteki ürünleri ne zaman müşteriye ulaştırırlarsa ulaştırsınlar fiyat değişimi olmadan müşteriye sunacağı anlamına geliyor.

Ön siparişler de güvende değil

Öte yandan şimdiye kadar pek çok farklı vakada satıcıların ön siparişleri iptal ettiklerini görmüştük. Benzer bir durum NVIDIA'nın başına da gelebilir. Daha kötüsü de firmanın bu duruma karşı yapabilecekleri çok az. Belki ön siparişleri iptal eden firmalara kota uygulayabilirler ancak herkes ön siparişi iptal ederse bu da bir çözüm olmayacaktır.

Avrupa'nın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren ProStop da daha şimdiden listelemelerde yer alan fiyatları arttırmış durumda. Hatta bu fiyat artışını tüketiciler herhangi bir sipariş bile veremeden önce gerçekleştirdiler. Üstelik bu artış hiç de az olmadı. Tavsiye edilen satış fiyatı 329 Euro olan kartlar 499 Euro'dan listelendi.

ProShop yalnız da değil

Her ne kadar ProShop en bariz örnek olsa da grafik işlemcilere yönelik yoğun talepten faydalanmak isteyen tek firma değil. Son bir haftada pek çok satıcı, GeForce RTX 3060 ekran kartının ve serinin diğer üyelerinin fiyatlarını yaklaşık olarak 100 Euro daha arttırma yoluna gitti.

Hem yeni oyunların grafik gereksinimlerini karşılamak isteyenler, hem görsel sanatlarla uğraşan sanatçılar hem de kripto para madencileri grafik işlemcilere yönelmiş durumda. Bu nedenle de ekran kartı piyasası uzun süre daha dengesiz olmaya devam edecek gibi gözüküyor.