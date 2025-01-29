RTX 5080 ve RTX 4080 Super arasındaki performans farkları, yapılan erken testlerle ortaya çıktı. İşte detaylı karşılaştırma ve analizler.

NVIDIA'nın yeni ekran kartı RTX 5080 ile RTX 4080 Super arasındaki performans farkları, sızan incelemelerle gün yüzüne çıktı. Erken test sonuçlarına göre, RTX 5080, önceki model RTX 4080 Super'e kıyasla yalnızca küçük bir performans artışı sunuyor.

NVIDIA'nın yeni ekran kartı RTX 5080 ile RTX 4080 Super arasındaki performans farklarına dair detaylar sızdırıldı. İşte bu farklara dair tüm detaylar!

Kesin yargıya varmak için daha fazla test gerekiyor

RTX 5080’in performansı, ray tracing ve DLSS gibi gelişmiş özellikler devre dışı bırakıldığında, RTX 4080 Super’a göre yalnızca %8.3 daha hızlı olduğu görülüyor. Bu fark özellikle 1440p çözünürlükte yapılan oyun testlerinde belirgin hale geliyor. Horizon: Zero Dawn Remastered’da yapılan testte DLSS kapalı ve ultra grafik ayarlarında RTX 5080 ortalama 156.3 fps sunarken, RTX 4080 Super 154.3 fps seviyesinde kaldığı görülüyor. Aslında bu durum iki kart arasındaki performans farkının beklenenden çok daha az olduğunu gözler önüne seriyor diyebiliriz.

Ancak testlerin yalnızca 1440p çözünürlükte yapılmış olması, 4K çözünürlükteki performansı doğru bir şekilde değerlendirmek için yeterli değil. DLSS 4 ve NVIDIA'nın yapay zeka destekli araçları devreye girdiğinde bu farkın daha da belirginleşmesi bekleniyor. Bu nedenle RTX 5080'in gerçek potansiyeli hakkında net bir değerlendirme yapabilmek adına daha fazla test yapılması gerektiği aşikâr diyebiliriz.

RTX 4080 Super kullanıcılarının, yeni RTX 5080'e geçmeden önce DLSS 4 ve diğer yeni özelliklerin performans üzerindeki etkisini gözlemlemeleri faydalı olacaktır. Erken incelemelere bakıldığında, bu geçiş için acele edilmemesi gerektiği açıkça ortada..