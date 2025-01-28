NVIDIA'nın uygun fiyatlı modeli RTX 5060 Ti, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı VRAM ile gelecek.

NVIDIA'nın RTX 5000 serisi kartları CES 2025'te tanıtılmış olsa da RTX 5060 ve RTX 5060 Ti modellerine lansmanda yer verilmemişti. Bugün ise bu iki karta dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan yeni detaylara göre NVIDIA, tıpkı mevcut RTX 4000 serisinde olduğu gibi RTX 5060 Ti'yi 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı VRAM seçeneğiyle satışa sunacak.

RTX 5060 Ti ne kadar olacak?

Gelelim fiyat konusuna. RTX 5000 serisinde tanıtılan ve fiyatı ortaya çıkan en düşük model RTX 5070 olduğundan, fiyatı değerlendirmek için de bu modeli ele almak gerekiyor. 12 GB VRAM ile gelecek olan RTX 5070'in fiyatı 549 dolar olarak açıklandığından yeni RTX 5060 ve RTX 5060 Ti, nispeten daha düşük fiyatlarda olacak.

RTX 5060 ve RTX 5060 Ti’ın kesin çıkış tarihi henüz doğrulanmasa da söylentiler Şubat sonu veya Mart başını işaret ediyor. Mevcut serideki RTX 4060’ın çıkış tarihleri göz önüne alındığında ise Mayıs veya Haziran gibi daha ileri bir tarih de olası.

Peki siz bu yıl RTX 5000 serisinden hangi ekran kartını almayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.