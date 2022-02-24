Rusya-Ukrayna Savaşı Spor Organizasyonlarını Nasıl Etkiledi?

Rusya'nın Ukrayna'ya resmen savaş açtığını duyurmasından sonra dev spor organizasyonlarından da açıklamalar geldi. Biz de Şampiyonlar Ligi, Formula 1 ve THY Avrupa Ligi gibi organizasyonlardan gelen açıklamaları sizler için derledik.

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz, dünya tarihine geçecek olaylara tanık olmamıza neden oluyor. Bilindiği üzere Rusya, bugün yaptığı açıklamalar ile Ukrayna’ya resmen savaş ilan ettiğini duyurmuştu. Bunun ardından da Rusya tarafından askeri operasyonlar başlatıldı ve ortaya korkutucu görüntüler çıkmaya başladı.

Tabii ki bu durum bu iki ülke dışında tüm dünyayı ve tüm sektörleri etkisi altına aldı. Farklı ülkelerde düzenlenen spor müsabakaları da savaştan etkilenen alanların başında yer alıyordu. Dünya ve Avrupa’da bulunan birçok farklı dev spor organizasyonu tarafından yapılan açıklamalar da yaşanan kriz sonucunda neler olacağını ortaya koydu.

Şampiyonlar Ligi finalinin yeri değişebilir

Avrupa Futbol Federasyonlar Birliği (UEFA) tarafından düzenlenen ve kulüp bazında dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi de Rusya-Ukrayna arasındaki krizden etkilenenlerden biriydi.

Gelen haberlere göre UEFA, yaşanan savaş sebebiyle bu sene Rusya’nın St. Petersburg şehrinde 28 Mayıs tarihinde düzenlenmesi planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yerini değiştirmeyi ve bu konu hakkında yakın zamanda bir açıklama yapmayı planlıyor. Zenit takımının ev sahipliğini yaptığı 68.000 kişi kapasiteli Gazprom Arena’da yapılması planlanan finalin nereye alınacağı ile ilgili henüz bir bilgi yer almadığını da belirtmeden geçmeyelim.

Formula 1’den ve pilotlardan savaş açıklaması

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1’den de Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalar geldi. Organizasyon tarafından bugün yapılan açıklamalarda krizin yakından izlendiği ifade edildi. Ancak eylül ayında Rusya’da düzenlenmesi planlanan yarış ile ilgili ise bir yorum yapılmadı.

4 şampiyonluğu bulunan efsane pilot Sebastian Vettel de savaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Haberleri gördüğünde şoka uğradığını aktaran 34 yaşındaki pilot yaptığı açıklamalarda, “Hayatını aptal sebeplerden dolayı kaybeden masum insanlar için çok üzgünüm. Bu yüzden Rusya’da düzenlenecek olan yarışa katılmamalıyım, katılmayacağım da” ifadelerine yer verdi.

Ek olarak geçtiğimiz yılın şampiyonu Hollandalı pilot Max Verstappen de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya’yı kınadığını kaydeden 24 yaşındaki ünlü pilot, yarışın iptal edilmesi gerektiğini ifade etti: “Bir ülke savaştayken orada yarışmak doğru değil”

THY Avrupa Ligi’nde üç maç ertelendi

Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu olan Türk Hava Yolları Avrupa Ligi’nin de (EuroLeague) savaş nedeniyle yeni kararlar aldığı duyuruldu. Ülkemizden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in mücadele ettiği turnuvanın yönetimi bugün yaptıkları açıklamada, Rus takımlarının oynayacağı üç maçın ertelendiğini duyurdu.

Açıklamalara göre bugün oynanacak olan Bayern Münih – CSKA Moskova, yarın oynanacak olan Zenit – Barcelona ve yine bugün oynanacak olan Baskonia – UNICS Kazan müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

Ayrıca THY EuroLeague yönetimi, turnuvada yer alan 18 takımın 25 Şubat Cuma; yani yarın Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için toplanacağını ifade etti ve gerektiği takdirde önlem alınacağının altını çizdi.