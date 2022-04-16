Rusya'da bulunan bir haber kuruluşu olan Kommerstant’a göre Rusya yönetimi, kripto paraların yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesini sağlayabilecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Kripto para birimleri hakkında her gün yeni bir haberle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da gelecekte oldukça yaygın olacağı düşünülen bu para birimlerinin birçok alanda gündem olmasına neden oluyor. Şubat ayının sonunda Ukrayna’ya askeri harekât başlatan ve dünyanın gündemine oturan Rusya da son zamanlarda kripto para konusunda öne çıkan ülkelerden biri.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya’nın yaptırımları kripto paraları kullanarak atlatmasını engellemek için bir hamle yaptığını sizlerle paylaşmıştık. Yetkililer, bu riski engellemek için Rusya’daki AB merkezli yüksek değerli kripto para hizmetlerini yasaklanacağını duyurmuştu. Şimdi ise Rusya ve kripto paralar hakkında ülke yönetiminden bir hamle gelebileceği ortaya çıktı.

Rusya, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edebilir

Rusya’da yerel bir haber kuruluşu olan Kommerstant tarafından dün paylaşılan bir rapora göre Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki kripto para ödemelerini ele alan bir yasa tasarını tamamladı. Tasarının yatırımcılara dijital varlıklar ve dijital madencilik konusunda net fikirler verebileceği de yer aldı. Ayrıca, kripto paraların yasal dolaşımı, ticareti ve sınıflandırılması gibi konuların da tasarıda bulunduğu aktarıldı.

Kommerstant’ın haberine göre bu tasarıyla kripto paraları yasal ödeme aracı olarak kabul etme ihtimali mevcut. Kanun taslağından elde edilen bilgilere vurgu yapan haber kuruluşu, Rusya Federasyonu’na ait olmayan dijital para birimlerinin ödeme yolu ve yatırım aracı olarak kabul edileceğini ifade etti. Ayrıca dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao da dün akşam “Rusya kripto paraları yasal hâle getirecek” diye bir tweet attı; ancak bir süre sonra bu tweet’i sildi.

Son olarak tasarıda kripto platformlarının faaliyet göstermeye hak kazanmak için ‘sıkı’ bir süreçten geçeceği; bu süreci tamamladıktan sonra Rus yetkililerden lisans alabileceği de aktarıldı.