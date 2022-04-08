Avrupa Birliği, Ukrayna'ya işgal eden Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Yeni kararlarda, Rusların yaptırımları atlatmak için kripto paralara yönelme ihtimalinden dolayı ülkedeki kripto para hizmetlerinin yasaklanacağı ifade edildi.

Kripto para birimlerinin gün geçtikçe daha da yaygınlaştığı ve dünya çapından birçok insan tarafından benimsenmeye başlandığı artık bilinen bir gerçek. Durum böyle olunca ülkelerde yaşanan olaylar da geleceğin teknolojileri olarak görülen bu para birimleri ile ilgili yeni haberlerin çıkmasına neden oluyor.

Bilindiği üzere Rusya, şubat ayının sonlarına doğru Ukrayna’ya askeri harekat düzenlemeye başlamış ve tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Bunun ardından da birçok ülke ve şirketten Rusya’ya yönelik yaptırımlar gelmişti. İşte bunun ardından kripto paraların da burada devreye girebileceği, Rusların yaptırımlardan kaçmak için bu para birimlerine yönelebileceği ifade edilmişti. Şimdi de bu konu hakkında Avrupa Birliği’nden hamle geldi.

Rusya’daki kripto hizmetlerine yasak getirildi

Gelen haberlere göre geçtiğimiz haftalarda özel kripto para birimlerine kısıtlamalar getiren Avrupa Birliği, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Belli boşlukları kapatmak için alındığı belirtilen bu kararlar arasında Ruslara yüksek değerli kripto para hizmetlerinin yasaklanması da bulunuyordu.

Açıklamalarda yaptırım paketinde yer alan bu kararın, Rusların diğer yaptırımlardan kaçmak için paralarını kripto cüzdanları yardımıyla yurtdışına taşıma ihtimali nedeniyle oluşan endişelerden dolayı alındığı ifade edildi. Bu da Avrupa Birliği merkezli tüm kripto para borsalarının ve cüzdanlarının ülkede yasaklanacağını gösterdi.

AB’nin ülkeye yönelik beşinci yaptırım paketi olan bu kararlarda ayrıca, Rusya’daki bankacılık sektörünün %23’ünü oluşturan dört bankaya işlem yasağı geldiği de aktarıldı. Yetkililer de kararlarla ilgili yaptıkları açıklamada, “Rus ekonomisini derinden etkileyecek bu yaptırımlar, Kremlin’in üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya katkıda bulunacak ve işgalin finanse edilmesini sekteye uğratacak” ifadelerini kullandı.