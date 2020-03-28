Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Uçuşlar Durduruldu

Koronavirüs salgınını kontrol atına almak için alınan önlemlere bugün bir yenisi daha eklendi. İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm uçuşlar geçici bir süre ile durduruldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bugün yeni bir karar aldı. Komisyon tarafından açıklanan karara göre, 28 Mart 2020 tarihi saat 20:00’dan itibaren tüm uçuşlar geçici bir süreyle durdurulacak ya da kısıtlanacak. Gün içerisinde uçuşu bulunduğu için havalimanına gelen yolcular ise duruma itiraz ederek oturma eylemi yaptı. Polis eylem sebebiyle önlem aldı.

Yurt içi uçuşlar kısıtlandı

Virüsle mücadele için yurt dışı uçuşlarının durdurulduğu, yurt içi uçuşlarına ise kısıtlama getirildiği bilgisi paylaşıldı. Konuyla ilgili olarak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG) tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli Misafirlerimiz, korornavirüsün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda Türkiye hava sahası 27 Mart gecesinden itibaren yurtdışı uçuşlara tamamen kapatılmıştır. Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirlerarası seyahat esasları da yeniden düzenlenmiş ve buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurtiçi uçuşlarda sadece THY yetkili kılınmıştır. Tüm bu kararlar doğrultusunda terminalimizden gerçekleşmekte olan yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu kararı ile 28.03.2020 saat 20:00 itibariyle, geçici bir süre için durdurulmuştur.”

Açıklamada daha önceden planlanmış olan uçuşlar için ilgili havayollarıyla temasa geçilmesi gerektiğini aktaran İSG sözlerine, “En büyük temennimiz; tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır. Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın.” şeklinde sonlandırdı.

Uçuşların durdurulduğu haberini havalimanında öğrenen yolcular durumu sorgulamak için polise başvurdu. Mağdur edildiklerini düşünen yolcular oturma eylemi yaptı. Vaka ve ölüm sayısının artmasıyla beraber önümüzdeki günlerde Türkiye geneli için ne gibi önlemlerin alınacağı herkes tarafından merakla bekleniyor.