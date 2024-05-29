İnsan vücudu farklı dokulardan oluşuyor. Her bir noktamızda sinir hücreleri var ve yanlışlıkla bir yere çarptığımızda bile canımız çok yanabiliyor.

Bir istisna dışında: Tırnaklarımızı ve saçlarımızı kestiğimizde canımız yanmaz.

Bunun aslında çok basit bir cevabı var!

Tırnaklarımız da saçlarımız da bizler için olmazsa olmaz.

Bir cismi kavramak için tırnaklarımıza ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu bilseydiniz, belki onlara daha dikkatli davranırdınız. Zira tırnaklarımız, el ve ayaklarımızın güç sağlaması için olmazsa olmaz yapılar.

Saçlarımız ise keratinden yapılmış bir filamandır. Sadece estetik durduğunu düşünürseniz hata edersiniz. Çünkü kendileri gün boyu bizi ısıdan korur ve yaralanmalarda da darbe almamızı önler.

Peki bu yapılar, vücudumuzun diğer dokularına nazaran kesildiklerinde neden canımızı yakmaz?

Saç ve tırnaklarımız, büyüme olarak adlandırılan keratinizasyon sürecinden geçer. Bu dokuların her biri de keratin içeriyor. Saç, saç derisine yakın olan kök kısımdan; tırnaklar ise parmaklarımızın tırnak oyuğunda yer alan beyaz kısımdan büyür.

Kesimi uçlardan yaptığımız için, ikisinin de kesilme aşamasına geldiği anda zaten hücreleri ölmüş oluyor. Cildimizde herhangi bir sinir ucuna bağlı olmadıkları için de canımız yanmıyor!

Siz yine de tırnaklarınızı keserken dikkatli olun, çünkü fazla derine gittiğinde yaşanılan acı tarif edilemez oluyor.

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