Kendi bedenimizin en göze çarpmayan detaylarından biri de tırnaklarımızdır. Ancak bazen normal tırnaklardan farklı durumlar gözümüze çarpar. Bunlardan biri de dikine çıkıntılar olur. Peki tırnağınızda neden boyuna çizgiler oluşur sorusunu hiç sormuş muydunuz?

Yapısal olarak da bu çizgileri düşünebilirsiniz ancak bazen belirli hastalıkların habercisi olabilir.

Tırnaklarınıza ve sağlığınıza gösterdiğiniz özen için böyle bir durumda ne zaman doktora başvurmanız gerektiğini veya nasıl düzelteceğinizi bilmeniz önemli.

Boyuna tırnak çizgileri nedir?

Tırnaklarınızın yüzeyinde uzunlamasına, tırnağın başından ucuna doğru ilerleyen çizgiler gözlemlemiş olabilirsiniz. Bu çizgiler genellikle tırnağın doğal yapısının bir parçası olarak kabul edilir ve çoğu zaman zararsızdır. Ancak bazen, bu çizgiler beslenme eksikliklerinden, yaşlanma sürecinden veya ciddi tıbbi durumların belirtisi olabilir.

Tırnaklardaki çizgilerin olası nedenleri

Bu çizgiler genellikle yaş ilerledikçe görülür ve daha da belirgin hâle gelir. Sebebi ise tırnak yatağının altındaki dokuların zamanla incelmesi olarak gösterilir.

Demir eksikliği anemisi gibi beslenme eksiklikleri de tırnaklarda çizgilenmeye yol açabilir. Demirin tırnakların sağlıklı büyümesi için kritik öneme sahip olduğunu düşündüğümüzde de bu eksikliği tırnaklarınızda görebilirsiniz.

Yetersiz su tüketimi, tırnakların daha kırılgan hâle gelmesine neden olabileceği için çizgileri de oluşturabilir. Su demişken ayrıca tırnaklarınızın çok uzun süre suya maruz kalması da doğal yağ yapısının kaybolmasına, tırnaklarınızın kurumasına neden olur.

Tüm bu nedenler, genelde zararsız etkilerdir. Ancak bazı hastalıklar da tırnaklarınızda çizgiler oluşturabilir. Tiroid hastalığı, egzama, sedef hastalığı, otoimmün hastalıklar, liken planus, mukoza kisti ve periferik damar hastalıkları bunlardan bazıları.

Tırnaklardaki çizgileri azaltmanın yöntemleri nelerdir?

Tırnaklarınızı düzenli olarak nemlendirin.

Takma tırnak gibi işlemlere ara verin.

Tırnaklarınızı havalandırın.

Tırnaklarınızı temiz tutun.

Tırnaklarınızı ısırmayın ve koparmayın.

Sağlıklı beslenin.

Güvenilir tırnak sertleştirici ürünler kullanın.

Ne zaman doktora gidilmeli?

Tırnaklarınızdaki çizgiler eğer çok belirginse veya tırnak yapısında başka değişiklikler (renk değişikliği, kırılma gibi) de gözlemliyorsanız bir sağlık profesyoneline danışmanız gerekebilir. Ayrıca bu çizgilere genel bir sağlık düşüşü de ekleniyorsa geç kalmadan gidebilirsiniz.

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