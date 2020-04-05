Koronavirüse karşı ülkemizin aldığı önlemler devam ediyor, geçtiğimiz günlerde de 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bugün İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, çalışan ve bunu belgeyle kanıtlayabilecek olan gençler sokağa çıkabilecek.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Virüsün etkisini azaltması için birçok önlemler alınıyor ve yasaklar uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde de 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti, daha önce de getirilen 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ile birlikte dışarıya sadece 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız çıkabiliyordu. Ancak bugün İçişleri Bakanlığı, 'Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18-20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar' adlı bir genelde yayınladı. Bu yayınlanan genelgeye göre bazı şartları sağlayan vatandaşlarımız sokağa çıkabilecek.

Sokağa çıkması gereken gençler eğer kamu kurumlarında çalışıyorlarsa, özel sektörde resmi olarak bir işleri bulunuyorsa veya mevsimlik işçilerse dışarı çıkabilecekler. Genelgeye göre, istisna olduklarını kanıtlayabilecek olan sosyal güvenlik belgesini yanlarında taşımaları gerekiyor. Ayrıca, genelgede bu istisna şartlarından yararlanabilmek için en az 18 yaşında olmak gerektiği de belirtilmiş.

Genelgede belirtilen istisnalar şu şekilde:

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar

Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler

Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

Eğer bu 3 maddeden herhangi birine uyuyorsanız ve bunu kanıtlayacak belgeniz varsa sokağa çıkabiliyorsunuz. Ancak bunu kanıtlayan belgenizle birlikte sokakta bulunmanız gerekiyor aksi takdirde tarafınıza ceza yaptırımı uygulanabilir.

Dün yayınlanan bilgilere göre, Türkiye'de bulunan koronavirüs vaka sayısı 23.934'e yükseldi. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı ise maalesef 500 barajını geçti.