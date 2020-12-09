Sağlık Bakanı: Ülkemizdeki Vaka Sayıları 5 Kat Arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 pandemisine dair önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalara göre şu anda vaka sayıları 5 kattan fazla artarken ölüm sayıları ise yüzde 55 oranında yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından COVID-19 pandemisine ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Virüsün dünyada 69 milyondan fazla kişiye bulaştığını, 1,5 milyonu aşkın insanın ise COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyuran Koca, ülkemizin pandeminin ilk dönemindeki pik durumuna göre şu anda vaka sayılarında 5 kat artış, ölüm sayılarının ise yüzde 55 arttığını söyledi.

COVID-19 aşısı hakkında da açıklama yapan Bakan Koca, Çin'de geliştirilen aşıdan 50 milyon doz alınacağını, daha çok Avrupa ve ABD'de üretilen mRNA tipi aşılarla ilgili de görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Çin'den 50 milyon doz olarak gelecek Sinovac firmasının inaktif CoronaVac aşısının bilinen usullere göre geliştirildiğini, mRNA'nın ise yeni bir teknoloji olduğu için orta ve uzun vadede etkilerinin bilinmediğini söyleyen Koca, bu aşıların da kısa vadede ciddi bir sorunla karşılaşmadığını söyledi.

Aşılar önce kontrol edecek

Ülkemize gelecek tüm aşıların öncelikle bir inceleme sürecinden geçeceğini söyleyen Sağlık Bakanı, bu süreçte onay alan aşıların ücretsiz ve kademeli bir şekilde halka uygulanacağını söyledi. Bu aşılar, sağlık çalışanları ve risk grubundakiler başta olmak üzere kademeli olarak insanlara uygulanacak. Koca'nın açıklamasına göre COVID-19 aşısı 14-21 gün arayla 2 doz olacak şekilde yapılacak.

Bazı şehirlerde düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışlarının düşmeye başladı. Düşüşe rağmen yatan hasta ve yoğun bakım açısından yüksek doluluk oranlarının devam ettiğini açıklayan Bakan Koca, henüz ilk günlerde olduğumuzu ve pandemiye karşı ülke olarak hareket etmemiz gerektiğini belirtti.

Aşı şimdilik zorunlu olmayacak

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, aşının zorunlu olma durumunu Bilim Kurulu'yla konuştuklarını, ilk aşamada zorunlu olmamasına karar verdiklerini söyledi. Bakan Koca, aşıyı zorunlu tutmak yerine ikna yöntemiyle insanlara uygulamak istediklerini belirtti. Aşılamanın ilk süreçte aile sağlık merkezleri başta olacak şekilde sağlık kuruluşlarında uygulanacağı açıklandı.

Kısıtlamalar ne durumda?

Yeni kısıtlamalarla ilgili konuşan Bakan Koca, ilk bilgilerin olumlu olduğunu, kesin sonuçların ise 2 haftaya ortaya çıkacağını söyledi. Ayrıca yılbaşında da bu kısıtlamaların geçerli olacağını söyleyen Bakan Koca, yılbaşından sonra nasıl tedbirler geleceğinin ilerleyen günlerde duruma göre karar verileceğini söyledi.

Kaç sağlık çalışanımız hayatını kaybetti?

Türkiye'de 1 milyon 100 binin üzerinde sağlık çalışanı olduğunu söyleyen Bakan Koca, enfekte olan çalışanların ise 120 bini geçtiğini söyledi. Toplam çalışanların yüzde 10'unun COVID-19 pozitif olduğunu syleyen Bakan Koca, bu dönemde 216 sağlık çalışanının ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Günlük vaka sayıları ne durumda?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre bugün 204.411 test yapıldı. Bu testler sonucunda 31.712 yeni COVID-19 vakası tespit edilirken 217 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklandı. Bakan Koca, 29 Temmuz'dan geçtiğimiz günlere kadar açıklanmayan vaka sayılarının yarından itibaren açıklanacağını söyledi.

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