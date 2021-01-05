Sağlık Bakanlığı, Çin'den Gelen Aşılar İçin Açıklama Yaptı

Sağlık Bakanlığı, 30 Aralık 2020 tarihinde Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac Koronavirüs aşısı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Aşıların analiz süreçlerine dair ilk görüntüleri paylaşan bakanlık, en az 14 gün sürecek kontrollerin ardından aşıya acil kullanım onayı verileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısı CoronaVac için analiz çalışmalarına başlandığını açıklayarak, laborotuvarlardan yeni görüntüler paylaştı. 30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’ye havayolu ile getirilen aşılar, ilk önce Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirildi, ardından analiz çalışmaları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az 14 gün sürecek analiz çalışmalarının ardından aşının öncelikli gruplara uygulanmaya başlanacağını açıklamıştı. 14 gün boyunca CoronaVac üzerinde etkililik, kalite ve güvenilirlik başta olmak üzere birçok analiz yapılacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşı onaydan geçtiği takdirde Acil Kullanım Onayı verecek.

Aşının etkisi kanıtlanırsa, Acil Kullanım Onayı verilecek

Türkiye’de uygulanacak tüm tıbbi ilaç ve besinler, ilk önce belirli prosedürlerden geçmek üzere laboratuvarlarda analiz ediliyor. Bu analizler sonucunda ilaç ya da aşıyla ilgili halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlar tespit ediliyor, kontrolleri başarıyla geçenler kullanıma sunuluyor. Çin’den getirilen ve Sinovac adlı şirketin geliştirdiği Covid-19 aşısı da CoronaVac için de aynı prosedürler izlenecek. Bu prosedür sadece CoronaVac için değil, diğer ülkelerden gelecek olan tüm Covid-19 aşıları için de geçerli olacak.

Analiz sürecinin en az 14 gün süreceğini belirten Sağlık Bakanlığı, aşının tüm dünyada uygulanan rutin kontrol prosedürlerinden geçeceğini belirtti. Aşı ile ilgili öncelikle konu, aşının Türkiye’ye gelene kadar içeriğinde değişiklik yaşanıp yaşanmadığı. Analizlerde ilk önce bu hususa dikkat edilecek ve ardından aşının güvenirliği test edilecek. CoronaVac aşısının etkisi ve güvenilirliği kanıtlanırsa, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Acil Kullanım Onayı verecek ve ardından öncelikli gruplara aşı uygulanmasına başlanacak.

Sağlık Bakanlığı, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu sözleri dile getirdi; “Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından 'Acil Kullanım Onayı' verilerek kullanıma sunulacak”