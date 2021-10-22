Sağlık Çalışanları İçin Yapılan Heykellere Tepki Yağdı

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına ithafen yaptığı heykeller, büyük tepki topladı. Heykellerin genel görünüm ve yapı açısından garip durması, sosyal medyada da belediyede de tartışmalara yol açtı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde akıllara durgunluk veren bir "mimari facia" yaşandı. Merkezefendi Belediyesi'nin Gülistan Caddesi'nde inşa edilen sağlık çalışanı temalı bir parktaki heykeller, kent genelinde tepkiyle karşılandı. Zira bu heykeller estetikleri ve genel görünümleri açısından bir miktar garipti.

Merkezefendi Belediyesi, sağlıkçı temalı parkı COVID-19 pandemisinde canlarını dişlerine takarak çalışan sağlıkçılara ithaf ederek inşa etmişti. Ancak heykellerdeki görüntü bozuklukları, jest amaçlı parkın tartışmaların odak noktasına oturmasına yol açtı. Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun tarafından yapılan açıklamalarda, "Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İşte sağlıkçılar için yapılan ilginç heykeller

Denizli'de yapılan heykellere ilk tepki, belediye meclisi üyelerinden Yavuz Aki tarafından yapıldı. Çocukların bu heykelleri görüp korkabileceğinden bahseden Aki, söz konusu heykellerin parktan kaldırılmasını istedi. Sosyal medyada da ses getiren heykeller, vatandaşlar tarafından da tepki gördü. İnsanlar, heykellerin görünüşlerin "korkunç" olduğunu düşünüyorlar.

Sosyal medyadan gelen bazı tepkiler şöyle