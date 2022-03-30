Mars'a Benzetilen Salda Gölü'ne Bilim Üssü Kuruluyor

Yakın zamanda NASA tarafından Mars'a olan benzerliğiyle dikkat çektiği ve araştırmaların merkezi olan Salda Gölü'ne bilim üssü kurulacağı açıklandı. Ayrıca daha önce başlatılan projenin tamamlandığı, oldukça önemli verilerin elde edildiği ve bu verilerin NASA'ya gönderileceği de bildirildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzun zamandır odağında olan ve bu nedenle de insan akınına uğrayan Salda Gölü, bugün önemli bir haberle yeniden gündeme taşındı. Burdur’da yer alan Salda Gölü’nün mikrobiyal ekolojisinin belirlenmesine yönelik yürütülen projenin tamamlandığı açıklandı.

NASA tarafından özellikle kızıl gezegen Mars’ın ortamına benzemesiyle araştırmaların yapıldığı bir yer olan Salda Gölü’nde mikrobiyal evrimde önemli rol oynayan mikrobiyal türler keşfedildi. Gölün bu açıdan haritası çıkarıldı. Yapılan açıklamalarda Salda Gölü havzasında bilim araştırma merkezi kurulması kararının alındığı da belirtildi.

Elde edilen önemli veriler NASA’ya aktarılacak

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen proje hakkında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahar İnce, Salda Gölü’nün dünya yüzeyinde bakteri türlerinin evrimini anlamak için çok önemli ipuçları barındırdığını vurguladı. İnce, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Mikrobiyolojik açıdan oldukça zengin bir potansiyele sahip Salda Gölü’nde dünyada mikrobiyal evrimde önemli ipuçları barındırdığını düşündüğümüz bakteri familyaları yoğun şekilde yer alıyor. Uluslararası saygınlığa sahip platformlarda patentlenmek üzere Salda Gölü’ndeki mikroorganizmalara ait ilk gen dizileri elde edildi. Tüm bunlar NASA’nın Mars üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalara nitelikli veri bankası sağlayacak.”

Salda Gölü’ne bilim üssü kuruluyor:

Prof. Dr. Bahar İnce, açıklamasının devamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Salda Gölü havzasında bilim araştırma merkezi kurulması kararı aldığını da duyurdu. İnce, Bu merkezin yakın zamanda faaliyetlerine başlayacağını, merkezde disiplinler arası bilim insanlarının yer alacağını ifade etti. Ayrıca uluslararası işbirlikleriyle ileri bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesinin hedeflendiğini ve ülkemizdeki genç araştırmacılara da katkı sağlayacak bir platform olmasının da istendiğini ekledi.