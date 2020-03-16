Bir Pilot, Uçakla Yaptığı Manevralarla 'Evde Kalın' Yazdı

Avusturyalı bir pilot kalkış yaptıktan bir süre sonra ileri geri hareket etmeye başladı. 'Evde Kalın' şeklinde bir mesaj oluşturmaya çalıştığı ise daha sonra anlaşıldı. Corona virüsü nedeniyle evde kalmanın çok önemli olduğu şu günlerde, pilotun topluma bunu hatırlatmak için yaptığı düşünülüyor.

Pazartesi sabahının erken saatlerinde Avusturya'da çok ilginç bir olay yaşandı. Austrian havaalanından kalkan küçük bir uçak (Diamond DA40 Diamond Star) yaklaşık 30 dakika boyunca havada kaldı. Zamanını ileri geri manevra yaparak harcayan pilotun ilk başta ne yaptığı anlaşılamadı. Yere indikten sonra uçuşun bunun basit bir uçuş olmadığı, hatta bir mesaj olduğu ortaya çıktı.

Pilotun yazdığı mesaj böyle görüntülendi:

Pilotun manevralarının, uçuş takip sistemi kontrol edilince izlenince İngilizce 'Evde Kalın' yazacak şekilde olduğu ortaya çıktı. Corona virüsüyle mücadelede evden çıkmamanın çok önemli olduğu şu günlerde pilotun insanları bilinçlendirmek amacıyla böyle bir şey yaptığı düşünülüyor. Kelimeler haricinde manevra yapmayan Avusturyalı pilot, mesajı yazdıktan sonra aynı havaalanına iniş yaptı. Halkı bilinçlendirmekle kalmayan pilot, havada böyle bir mesaj oluşturarak uçuş konusundaki becerilerini de ortaya koymuş oldu.

Corona virüsü etkisini dünyanın dört bir yanında hızla artırmaya devam ediyor. Bu artışın en önemli sebebi virüsün çok kolay bir şekilde yayılması. Özellikle kalabalık ortamlarda hava ve temas yoluyla bulaşan virüs, her ne kadar çok önlem alınsa da bilinçsiz insanlar yüzünden yayılmaya devam ediyor. Virüse karşı mücadelede yapılacak en iyi şeyse kesinlikle zorunlu olmadıkça evden çıkmamak.