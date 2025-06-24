OpenAI ve eski Apple tasarımcısı Jony Ive'ın ortak girişimi io'nun geliştirdiği cihaz hakkında bilgiler geldi. İşte "devrim yaratacağı" söylenen cihazın ilk detayları.

OpenAI, Apple’ın efsane tasarımcısı Jony Ive’nin girişimi io’ya 6,5 milyar dolarlık devasa yatırım yaparak şirketin yepyeni bir cihaz geliştireceğini duyurmuştu. Jony Ive ve OpenAI ortaklığında geliştirilecek bu cihazın, yapay zekâ alanında devrim yaratacağı ifade ediliyordu. Küçük bir cihaz olacağı bilinse de hakkında pek bir detay yoktu.

Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. The Wall Street Journal (WSJ) OpenAI CEO’su Sam Altman’ın şirket içinde yaptığı açıklamalara ulaştı. Bu açıklamalar, io tarafından geliştirilecek cihaz hakkında ilk bilgileri edinmemizi sağladı.

Çevresinin farkında olan, küçük bir cihaz olacak

Altman ve Ive’dan gelen açıklamalara göre io’nun geliştirdiği yapay zekâ cihazı, kullanıcının cebine sığabilecek boyutta “göze batmayacak” bir cihaz olacakmış. Cihazın, kullanıcının tüm çevresi hakkında farkındalığa sahip olacağı ve âdeta bir "yoldaş" görevi göreceği belirtilmiş. Bir telefon veya gözlük olmayacağını belirtelim. Altman ve Ive’a göre insanların iPhone ve MacBook’tan sonra masalarına koyacağı 3’üncü cihaz olacakmış. Yani bir telefon ve bilgisayar kadar önemli olacağını düşünüyorlar.

Maalesef cihazın ne olacağına dair hâlâ bilgi yok. Telefon veya gözlük değil de tamamen orijinal yeni bir ürün olacağı kesin. Altman da şirket içindeki açıklamasında ürünün başkaları tarafından kopyalanmaması için gizli olmasının büyük önem taşıdığını söylüyor. Hedefleri tıpkı Apple gibi yazılım ve donanımı birleştirdikleri bir ürün ailesi piyasaya sürmek. Ayrıca 100 milyon civarı satış gerçekleştirmek de istiyorlar.

2026’da çıkması planlanıyor

*Temsili görsel

Altman, şimdiye kadar en hızlı 100 milyon satış yapan cihaz olmasını hedefledikleri cihazın 2026 sonuna kadar çıkış yapmış olmasını hedeflediklerini aktardı. Yeni cihazın, OpenAI’ın değerini 1 trilyon dolar seviyelerine kadar çıkarabileceğini de sözlerine ekledi. Cihaz hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadar.

Daha önce Humane gibi şirketlerin yapay zekâ cihazları çıkararak Apple ve Google gibi şirketlere rakip olmaya çalıştığını ve başarısız olduğunu görmüştük. OpenAI ve Jony Ive’ın io ile neler yapacağı büyük merak konusu. Ya gerçekten devrim yaratacak bir cihazla gelecekler ya da diğerleri gibi başarısız olacaklar. Ancak bu kadar büyük yatırımlar yapılması, Jony Ive’ın efsanevi bir tasarımcı olması, OpenAI’ın yapay zekâ alanında en önde şirket olması gibi konular başarılı olma ihtimalini artırıyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.