Yapay zekâyı sınavlara sokmaya devam ediyoruz. Bu kez AYT 2025'in sayısal kısmı ile ChatGPT'yi zorladık. Peki sonuçlar nasıldı? İşte ChatGPT'nin AYT 2025 sayısal performansı.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, geçtiğimiz hafta sonu bu yıl için rahatladılar. Zira YKS 2025 kapsamında hem TYT hem de AYT sınavları tamamlandı. Öğrenciler, şimdi büyük bir heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Biz de Webtekno olarak, geçtiğimiz haftalarda başlattığımız seriyi devam ettiriyoruz. ChatGPT'yi önce LGS 2025, ardından da TYT 2025'e soktuktan sonra şimdi de AYT sınavına girdirdik. Bu içeriğimizde yapay zekânın sayısal kısımdaki başarısını inceleyeceğiz.

ChatGPT'nin performansına geçmeden önce: Hangi modeli, neden kullandık?

Daha önce hazırladığımız içeriklerdeki gibi bu içeriğimizde de 4o modelini kullandık. Bazı okurlarımız buna tepki gösterdi ancak burada atladığınız bir detay var; bizim amacımız, yapay zekânın yüzde 100 doğru olan bir cevap anahtarı üretmesi değil. Burada hedefimiz, yapay zekânın her alanda ortalama bilgiye sahip olan ve gerektiğinde görsel analiz yapabilen genel modelinin performansını görmek. Ve tahmin edebileceğiniz gibi internet kullanımı yasak.

Gelelim sonuçlara: İşte ChatGPT'nin matematik için oluşturduğu cevap anahtarı:

AYT 2025 Matematik Cevap Anahtarı 1. E 21. B 2. C 22. B 3. A 23. C 4. B 24. A 5. D 25. B 6. B 26. D 7. C 27. D 8. D 28. A 9. D 29. D 10. C 30. B 11. E 31. A 12. C 32. D 13. C 33. C 14. B 34. D 15. C 35. C 16. D 36. C 17. D 37. C 18. E 38. D 19. C 39. E 20. D 40. D

ChatGPT, AYT 2025 matematik sınavında çok iyi sonuçlar vermedi. Yapay zekâ, tek tek yüklediğimiz 40 soruluk testte 13 doğru 27 yanlış yaptı. ChatGPT, ne yazık ki matematik dersinde çuvalladı.

Peki ya fen bilimleri? İşte ChatGPT'nin durumu:

AYT 2025 Fen Bilimleri Cevap Anahtarı 1. E 21. D 2. A 22. B 3. A 23. C 4. A 24. D 5. C 25. E 6. D 26. A 7. E 27. D 8. B 28. C 9. D 29. E 10. C 30. D 11. A 31. D 12. E 32. E 13. E 33. D 14. B 34. A 15. C 35. E 16. A 36. B 17. C 37. D 18. D 38. C 19. A 39. B 20. E 40. D

ChatGPT, matematiğin aksine fen bilimleri dersinde çok daha iyi bir performans gösterdi. ÖSYM'nin yayımladığı cevap anahtarı ile kıyas ettiğimiz zaman yapay zekânın AYT 2025 fen bilimleri dersinde 20 doğru 20 yanlış yaptığını görüyoruz. Matematik dersindeki başarısızlıktan sonra fen bilimleri dersindeki sonuçlar çok da fena değil.

ChatGPT'nin TYT 2025 performansı şöyleydi: