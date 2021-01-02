Samanyolu Kendini Yok Etmiş Medeniyetlerle Dolu Olabilir

İnsanlık olarak bizim dışımızda evrende var olan diğer zeki yaşam formlarını aramaya devam ederken karşımıza zaman zaman şaşırtıcı sonuçlar da çıkabiliyor. Benzer bir bilgi, yeni yapılan bir araştırmanın sonucunda karşımıza çıktı; galaksimizdeki zeki yaşam formlarının çoğu muhtemelen kendi kendini çoktan yok etti.

İnsanlığın kendine sorduğu en büyük ve cevaplanması en zor sorulardan biri şüphesiz, yalnız olup olmadığımız. Bu soruya yüzyıllardır farklı cevaplar verildi, galaksimize ve evrenin geri kalanına dair bilimsel araştırmalar derinleştikçe de yeni cevaplar gelmeye devam ediyor.

Bu yazımızın konusunu oluşturan araştırma da tam olarak bu soruya cevap arayan bir çalışma. Üç Caltech fizikçisi ve bir lise öğrencisi tarafından yazılan bu yeni makaleye göre, Samanyolu galaksisinde şimdiye kadar yaşamış pek çok zeki yaşam formu çoktan kendi kendini yok etti.

Araştırma, 1961 yılında Frank Drake tarafından geliştirilen ve galaksimizdeki zeki yaşam formlarının sayısını hesaplamak için kullanılan Drake Denklemi'nin 2020'nin bilimsel verileriyle geliştirilen bir versiyonuyla yapılan hesaplamaya dayanıyor.

Ancak bu yeni araştırma, Samanyolu'nda yaşamın en çok nerede ve ne zaman meydana gelmiş olabileceğini daha net işaret ediyor ve bu zeki medeniyetlerin yaygınlığını etkileyen en önemli faktörü göz önünde bulunduruyor; zeki yaşam formlarının kendini yok etme eğilimi.

Samanyolu'nda yaşamın yoğun olarak ne zaman ortaya çıkmış olabileceği hesaplandı:

Araştırmayı yürüten bilim insanları, Samanyolu'nun zaman içindeki evrimini göz önünde bulundurarak yaşamın ortaya çıkma olasılığının galaktik merkezden yaklaşık 13.000 ışık yılı uzaklıkta ve galaksi oluştuktan 8 milyar yıl sonra zirveye çıktığını keşfettiler.

Gezegenimiz Dünya ise galaktik merkezden yaklaşık 25.000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor ve insanlık, Samanyolu'nun oluşmasından yaklaşık 13.5 milyar yıl sonra ortaya çıktı. Yani aslında insanlık olarak oldukça genç bir uygarlığız ve muhtemelen bizden önceki milyarlarca yılda pek çok zeki yaşam formu galaksimizde kendi 'zeki medeniyetlerini' kurdular ancak bu zeki medeniyetler kendi sonlarını da çoktan getirdiler.

Gezegenlerde yaşamın ortaya çıkmasının ve zeki hale gelmesinin, söz konusu milyarlarca yıl olduğunda 'oldukça sık' yaşandığını hesaba katarsak, şu an hala pek çok zeki yaşam formunun galaksimizde bir yerlerde yaşıyor olması çok büyük bir ihtimal. Tabii bu zeki yaşam formları da kendi sonlarını getirmek üzere olabilirler.

Zeki yaşam formları ne sıklıkla kendi sonunu getirir?

Araştırmanın belki de en belirsiz sorusu bu. Çünkü bilim insanları bu konuda henüz net bir sonuca varabilmiş değiller. Üstelik durup düşününce, buna cevap olarak verilecek ortalama bir sürenin galaksideki tüm zeki yaşam formları için ne kadar geçerli olacağı da belirsiz.

İklim değişikliği, kuraklık, yok olan doğal kaynaklar, nükleer silahlar, salgın hastalıklar derken, görüyoruz ki insanlık olarak bu milyarlarca yıllık takvimin içinde bizim kendi kendimizi yok etmemize de çok zaman kalmadı. Belki siz buna hayal gücünüzle 'Daha yüzlerce yıl buralardayız' diyebilirsiniz, ama tekrar düşününce, milyar yılların içinde, yüzlerce yılın önemi nedir ki?