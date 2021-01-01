NASA, 2020'ye Muhteşem Bir Uzay Fotoğrafıyla Veda Etti

NASA, 2020'ye Hubble ve Spitzer uzay teleskopları tarafından yakalanan görüntülerin bir birleşimini sunan muhteşem bir Orion Nebulası fotoğrafıyla veda etti.

Resmi blogunda “günün resmi” etiketiyle her gün yeni bir fotoğraf paylaşan NASA, 2020’ye veda ettiğimiz 31 Aralık gününe özel olarak Orion Nebulası’ndan (Avcı Bulutsusu) bir kozmik havai fişek gösterisi diyebileceğimiz muhteşem bir fotoğraf paylaştı.

Hubble Uzay Teleskobu ile Spitzer Uzay Teleskobu’nun ortak çalışması olarak 1.500 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız oluşum fabrikasının detaylarını ortaya çıkarak fotoğraf, Orion Nebulası’ndaki hidrojen, kükürt ve hidrokarbon gazlarının oluşturduğu girdapları ve nebulanın ev sahipliği yaptığı “bebek yıldızları” ortaya koyuyor.

Bir kozmik havai fişek gösterisine benzeyen Orion Nebulası'nın fotoğrafı

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Ultraviyole ve görünür ışık spektrumlarında görüntü elde eden Hubble, Trapezium olarak bilinen ve büyük yıldızlardan gelen yoğun ultraviyole radyasyon ile ısıtılan ve iyonize edilen hidrojen ve kükürt gazını yakalıyor. Spitzer ise kızılötesi spektrumda görüntüler elde ederek Orion’daki karbon açısından zengin molekülleri ortaya koyuyor.

Bulutsuları incelemek ve veriler elde etmek, bilim insanları için büyük öneme sahip. Zira uzay, yüz milyarlarca galaksiye ve yıldıza ev sahipliği yapıyor olsa da aslında uzayın büyük bir bölümü yıldızlararası gaz ve tozdan, yani bulutsulardan oluşuyor.