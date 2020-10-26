Samsung, Stanford Üniversitesi ile birlikte 10.000 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekran geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu ekran henüz kullanılabilirlikten uzak olsa da yeni teknoloji VR setlerin popülerliğini bir anda artırabilir.

Dünyanın en büyük ekran üreticilerinden Samsung, Stanford Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bir çalışma neticesinde özellikle VR teknolojisi için oyunu tamamıyla değiştirebilecek 10.000PPI(inç başına piksel) piksel yoğunluğuna sahip bir ekran geliştirdiklerini açıkladı.

Bildiğiniz gibi herhangi bir ekrandaki görüntü ne kadar ‘kusursuz’ gibi görünse de ekrana yeterince yaklaştığınızda pikselleri ve aralarındaki boşlukları görebilirsiniz. Ekranın piksel yoğunluğu, bir başka deyişle PPI değeri ne kadar yüksekse, pikseller arası boşluk o kadar az olur. VR gibi ekranın, gözün hemen önünde yer aldığı bir teknolojide ise piksel yoğunluğunun önemi çok daha yüksek oluyor.

Yapılan açıklamalara göre yeni OLED teknolojisi, beyaz ışığı yansıtıcı katmanlar arasında yaymak için biri gümüş diğeri başka bir yansıtıcı metalden yapılmış nano boyutlarda pürüzlere sahip filmler kullanıyor. Oluşturulan bu optik meta yüzey, panelin yansıtma özelliklerini değiştirerek belirli renklerin pikseller arasındaki boşluğa yansıtılmasını mümkün kılıyor.

Samsung ve Stanford Üniversitesi’nin açıklamalarına göre yeni ekran teknolojisi, ortalama 300PPI piksel yoğunluğu sunan akıllı telefonlara göre çok ama çok daha yüksek piksel yoğunluğu vadederken, buna karşın ekran parlaklığını kullanımı engellemeyecek şekilde korumayı başarıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi söz konusu 10.000PPI ekran henüz geliştirilme aşamasında ve yakın zamanda bir üründe kullanıldığını görmemiz hem maliyet hem de kullanılabilirlik açısından pek de mümkün değil. Bununla birlikte Samsung, söz konusu teknolojiyi kullanan ‘gerçek’ bir ekran üzerinde çalışmalarına çoktan başlamış durumda.