Samsung'un 2025'te tanıtacağı katlanabilir telefonlar sızdırıldı. Buna göre şirket, biri 3'e katlanan model olmak üzere bu yıl 4 yeni katlanabilir telefonla karşımıza çıkacak.

Samsung, Z serisi telefonlarıyla katlanabilir telefon sektöründe lider konumdaydı. Ancak diğer şirketlerin üst seviye cihazlar çıkarması ve talebin eskiye göre düşmesiyle geçen yıl biraz düşüş yaşanmıştı. Bu nedenle de şirket, 2025’te bu konuda çok iddialı olmayı planlıyordu.

Şimdi ise Samsung’un 2025’te çıkaracağı katlanabilir telefonlar ortaya çıktı. Sızıntı, Güney Koreli firmanın gerçekten de bu yıl katlanabilir alanına yoğunlaşacağını ve normalden 2 kat daha fazla telefon piyasaya süreceğini ortaya koydu.

Bu yıl biri 3'e katlanan model olmak üzere 4 yeni Samsung katlanabilir telefon göreceğiz

The Elec tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung, bu sene 4 yeni katlanabilir telefonunu bizlerle buluşturacak. Normalde şirketin her yıl Z Fold ve Z Flip olmak üzere dikey ve yatay 2 katlanabilir amiral gemisi cihaz tanıttığını görüyorduk. Şimdi ise hem daha uygun fiyatlı hem de tamamen yepyeni bir model göreceğiz.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu yıl gelecek telefonlardan ikisi Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 olacak. Şirket, bu sene cihazlarını Çinli rakipleriyle yarışmak için çok daha ince yapmayı istiyor. Bunun yanı sıra tabii ki performans ve kamera tarafında da cihazlarda iyileştirmeler bekliyoruz.

İddiada ismi geçen 3. model ise uygun fiyatlı “FE” ismini alan bir katlanabilir model. Bu telefonun söylentileri aslında çok uzun süredir vardı. Bir kez daha ismi geçmiş oldu. Galaxy Z Flip FE ismini alarak dikey katlanabilir modelin bütçe dostu versiyonu olacağı gelen bilgiler arasında.

Son olarak ise şirket, 3’e katlanabilir bir telefon tanıtacak. Huawei gibi markalardan bu tarz cihazlar görmüştük. Şimdi ise Samsung bu alana girmeyi düşünüyor. İlk üçe katlanabilir Samsung telefonun katlanmamışken 10 inç civarı bir ekranı olabilir. Ayrıca kalınlığının 15 mm’ye kadar çıkabileceği aktarılmış. Ne zaman tanıtılacağı ve diğer detayları hakkında bilgi yok. Sadece Samsung’un bu telefondan yılda 200.000 civarı üretim yapmayı planladığı söyleniyor.

Şİrketin yeni katlanabilir modelleri hakkında gelen bilgiler bu kadar. Tabii bir iddia olduğu için kesin doğru çıkacak demek doğru olmaz. Ancak doğruysa şirketin bu yıl gümbür gümbür geldiğini söyleyebiliriz.