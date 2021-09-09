Samsung'un kamera sektöründe devrim niteliğinde yeniliklere hazırlandığı ortaya çıktı. Image Sensors World tarafından servis edilen bir yol haritası, Samsung'un 2025 yılında 576 MP çözünürlük sunan kamera sensörleri piyasaya süreceğini gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un kamera sektöründe ne kadar iyi bir noktada olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak şirket, sektördeki yerini daha da güçlendirmek istiyor ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor gibi görünüyor. Zira ortaya çıkan bir yol haritası, Samsung'un önümüzdeki 4 yıl içerisinde devrim niteliğinde yeniliklere imza atabileceğini gözler önüne seriyor.

Kamera teknolojileri üzerine yaptığı açıklamalarla bilinen Image Sensors World, Samsung'un geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katıldığını duyurdu. SEMI Europe Summit isimli bu etkinlikte Samsung adına konuşan isim, Samsung'un üst düzey yöneticilerinden Haechang Lee idi. İşte az önce bahsettiğimiz yol haritası da bizzat Lee tarafından detaylandırıldı.

Samsung, 576 MP çözünürlük sunan kamera sensörleri üzerinde çalışıyor

Haechang Lee tarafından yapılan sunumda gösterilen yol haritası, şirketin 2000 yılından beri kamera sensörüyle ilgili yaptığı çalışmaları gösteriyor. Bu bağlamda; 2000'de 0,3 MP, 2010'da 5 MP, 2020'de 108 MP'ye çıkan Samsung, 2021 yılında 108 MP'nin üzerine çıkacağını, 2025 yılına geldiğimizde ise 576 MP çözünürlük sunan kamera teknolojileri ile tanışılacağını söylüyor.

Yukarıdaki yol haritasını servis eden Image Sensors World, sunum kapsamında dile getirilen 576 MP'lik kamera sensörünün hangi ürün gamında kullanılacağına dair bir açıklamadan söz etmiyor. Ancak piyasaya sürülen hemen her mobil ürün, artık çok gelişmiş kameralara sahip. Bu da Samsung'un 576 MP'lik kamerasının akıllı telefonlarda kullanılabileceğini düşündürüyor.

Peki böyle bir çözünürlük değer, sizce özellikle de akıllı telefonlarda gerçekten de gerekli mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.