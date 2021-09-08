Samsung, 2 Boyutu 3 Boyuta Çeviren Ekranını Tanıttı

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Samsung, 3. boyutu akıllı telefonlara getirmek için çalışmalara başladı. Bu kez 3. boyuta dokunabileceğiz.

Ekran üretimi denildiğinde akla ilk gelen isim olan Samsung, geçtiğimiz aylarda iPhone 13 serisindeki bazı telefonların ekranlarını üretmesi ile gündeme gelmişti. Ekran konusunda her fırsatta yenilikçi projeler üreten Güney Koreli teknoloji devi yine “farklı” bir şeyler deniyor.

Katlanabilir ekran teknolojisi bile daha tam yaygınlaşmamışken bunu bir adım ileriye taşımayı hedefleyen Samsung, 3. boyutu akıllı telefonlara getirmeyi planlıyor. Hem de bu projeyi katlanabilir ekran üzerine deniyor.

3 boyutlu katlanabilir ekranlar geliyor:

Videoda da görüldüğü üzere Samsung’un hayata geçirmeyi hedeflediği 3 boyut teknolojisi sandığımızdan biraz farklı. Katlanabilir ekranların esnekliğini kullanan bu sistem, ekrandaki görüntüyü tıpkı bir kabartma gibi dışarıya çıkaracak ve ekrana dokunan kullanıcılara gördüklerini hissetme imkânı sunacak.

Bu prototip Samsung’un ilk 3 boyuta geçiş denemesi değil tabii ki. Şirket daha önce 2017 yılında 3 boyutlu bir ekran prototipi geliştirmiş fakat beklenen kalitede olmadığı için üretime geçmekten vazgeçilmişti. Tabii ki gördüğümüz bu proje de bir prototip olduğu için bu teknolojinin hayata geçip geçmeyeceği belli değil. Ancak Samsung’un üretim onayı alan prototiplerinin ortaya çıkışından yıllar sonra üretime geçtiğini hesaba katarsak, Bu ilginç fikri görmemiz için en az birkaç yıl beklememiz gerekebilir.

Ekran hem görme bozuklukları ve engelleri olan kullanıcılara hitap edebilir, hem de diğer kullanıcılara daha “yoğun” bir kullanım hissi sunabilir.