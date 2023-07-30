Samsung’un geliştirdiği sağlık takip cihazı olarak kullanılacak olan akıllı yüzüğün çıkış tarihinin ertelenmesi gündemde. Samsung, yüzüğü birlikte geliştirdiği firmalarla birlikte çıkış tarihi için önümüzdeki Ağustos ayında bir karara varacak.

Samsung'un giyilebilir teknoloji sektöründe devrim yaratacak bir cihaz üzerinde çalıştığı biliniyordu, ismi Galaxy Ring. Bu cihaz, bir sağlık takip cihazı olarak geliştiriliyor ve 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyordu, ancak durumlar değişti.

Bu akıllı yüzük, Samsung ve bir takım yerel ve uluslararası bileşen üreticileri tarafından geliştiriliyor. Ancak önceden belirlenen çıkış tarihi olan 2024’e yetişmeyecek. Dolayısıyla Ağustos ayında çıkış tarihi için yeni bir karar verilecek.

Tıbbi sertifikaların alınması gerektiğinden süreç daha da uzayabilir

2024'te piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Ring, yerleşik sensörler aracılığıyla ayrıntılı vücut ve sağlık verileri toplama becerisiyle öne çıkıyor. Bu veriler, kendisine bağlı bir akıllı telefonda rahatlıkla görüntülenebiliyor. Samsung'un mevcut Galaxy Watch'undan farklı olarak bu akıllı yüzüğün daha da hassas vücut ölçümleri sunması bekleniyor. Doğruluğu artırmak için, yüzüğün uyumu kullanıcının parmak boyutuna göre ayarlanabilir olacak.

Bununla birlikte, geliştirme sürecinde Samsung'un ele alması gereken bazı zorluklar var. Zayıf kan akışı veya aşırı sıkı takma, verilerin doğruluğunu etkileyebilir. Ayrıca, tıbbi cihaz sertifikası almanın yaklaşık 10 ila 12 ay sürmesi ve seri üretim onaylansa bile ürünün kullanılabilirliğinde gecikmelere yol açması bekleniyor.

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