Samsung'un XR gözlüğünü ne zaman duyurulacağına dair bilgiler geldi. Cihaz, çok yakında bizlerle buluşabilir.

Apple’ın Vision Pro’yu tanıtmasının ardından Samsung’un da yakında böyle bir cihazla karşımıza çıkabileceği konuşuluyordu. Hatta geçen hafta şirketin bu tarz bir başlık için aldığı bir patent ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise Samsung’un akıllı gözlükleri hakkında yepyeni iddialar ortaya atıldı. Kore’den gelen haberlere göre cihaz, çok yakında bizlerle buluşabilir.

Ocakta Galaxy S25 serisiyle birlikte duyurabilir

Yonhap News tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung, akıllı gözlüklerini ocak ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurmayı planlıyor. Bu etkinlikte zaten Galaxy S25’i görecektik. Ancak iddia doğruysa telefonlara ek olarak bir sürpriz de yapabilir.

Aslında bunu Galaxy Ring’e benzetebiliriz. Şirket, geçen yıl S24 serisini tanıttığı etkinliğinin sonunda sürpriz bir duyuru yaparak akıllı yüzüğü kısaca göstermiş ve resmî duyuruyu yapmıştı. Tam tanıtımı ise yaz aylarında olmuştu Bu seneki etkinlikte de akıllı gözlük için benzer bir yöntem uygulayabilir.

Ayrıca gözlüğün kullanacağı yazılımın da bu ay tanıtılacağı söyleniyor. Piyasaya çıkışının ise 2025’in 3. çeyreğini bulabileceği aktarılmış. Tabii ki bunların hepsinin birer iddia olduğunu, henüz bir resmî bilginin bulunmadığını belirtelim.

Samsung, bu gözlük için Google ile uzun süredir çalışıyordu. Daha önceden cihazın genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğü olacağı ve ekrana sahip olmayacağı iddia edilmişti. Meta Ray-Ban akıllı gözlüklere benzer olacağı da gelen bilgiler arasındaydı. Ne kadarının doğru olacağını bekleyip göreceğiz.