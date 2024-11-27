Samsung'un 5 Kasım'da bir patent aldığı ortaya çıktı. Bu patent, şirketin yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığının tasarımıyla ilgili ipuçları veriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir karma gerçeklik başlığı ile gündemde. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu ürün için çok fazla zaman kalmadığını gözler önüne seriyor. Ve şimdi, bu gözlüğün neye benzeyeceğine dair somut bir gelişme ile karşınızdayız.

Yapılan incelemelerde, Samsung'un 5 Kasım'da Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) aracılığıyla bir patent aldığı ortaya çıktı. Bu patent, markanın yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığının nasıl görünebileceğini ortaya koyuyordu. Henüz üç boyutlu bir görüntüye sahip değiliz ancak patent, önemli ipuçları veriyor.

Samsung'un karma gerçeklik başlığı böyle görünebilir

Yukarıdaki patent belgelerinde de görebileceğiniz üzere Samsung'un karma gerçeklik başlığı, piyasadaki diğer ürünlere oldukça benzer bir yapıda olacak. Ancak teknik tarafta nelerle karşılaşacağımıza ilişkin bir şey söylemek için oldukça erken. Patent dosyalarında, bu başlığın tonla sensörle doldurulacağı belirtiliyor.

Samsung'un artırılmış gerçeklik başlığı ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.