Samsung, uzun zamandır üzerinde çalıştığı akıllı gözlüğü ile ilgili yeni bir patent aldı. Bu patent, gözlüğün reçeteli camlarla da kullanılabileceğini gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı akıllı gözlüğü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) veri tabanına eklediği yeni bir patent, göz sorunu olan tüketicilerin de önemseneceğini gözler önüne seriyor.

USPTO'da yayımlanan patent, Samsung'un akıllı gözlüğünde hem mekanik bir sistem hem de reçeteli gözlük camlarından bahsediliyor. Patente göre gözlüğin sahip olduğu mekanik sistem, odak noktasının her göze uygun olacak şekilde ayarlanmasını sağlayacak. Bunu yaparken lens pozisyonunu hareket ettirecek. Üstelik reçeteli gözlük camları da bu sistemde kullanılabilecek.

Samsung'un aldığı patent böyle görünüyor

Samsung'un patenti, akıllı gözlüğün tasarımına ilişkin de bilgi veriyor. Bu bağlamda; gözlüğün hayli büyük bir çerçeveye sahip olacağını görüyoruz. Özellikle de kulaklara yakın bölümler, kullanıcılar için yorucu olacak gibi görünüyor.

Tabii bunun sadece bir patent olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Yani şirket, bu patenti gerçek bir ürün hâline getirebilir veya getirmeyebilir. Bunun için bir süre daha beklememiz gerekecek. Bakalım Samsung, Meta ile Rayban'ın akıllı gözlüğüne sağlam bir rakip çıkarabilecek mi...