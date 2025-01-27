Mark Gurman, Samsung'un Apple'ı bir noktada geride bıraktığını açıkladı. Peki o özellik neydi? Samsung, hangi alanda Apple'ı geride bırakmayı başardı?

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple ile Samsung arasındaki rekabete ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, dünyaca ünlü Apple editörünün bile Samsung'un daha iyi olduğu bir noktayı gözler önüne seriyor.

Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikte Galaxy S25 ailesini tanıttı. Bu akıllı telefonlar, donanım özellikleri açısından büyük bir heyecan yaratmadı. Ancak konu yapay zekâ olduğunda işler değişti. Samsung, Galaxy S25'in hemen her köşesine yapay zekâ özelliği entegre etmişti.

Mark Gurman, Samsung'un yapay zekâ cephesinde daha ileri olduğunu açıkladı

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung, yapay zekâ dünyasında Apple'ı geride bırakmış durumda. Ancak bu durumun Samsung'un tek başına başarısı olmadığını da belirtmek lazım. Samsung, Galaxy S25 serisinin yapay zekâ özelliklerinin çoğunu Google Gemini'dan alıyor.

Samsung Galaxy S25'in yapay zekâ özellikleri için:

Peki bu durum, Apple ile Samsung arasındaki rekabete nasıl etki edecek? Tüketiciler, Samsung Galaxy S25 serisini yapay zekâ özellikleriyle iPhone 16 Pro ailesine tercih edecekler mi? İşte bu sorunun cevabını yılın son dönemlerinde daha net anlayacağız.