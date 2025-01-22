Samsung Galaxy S25 serisi lansmanında yer verilen yeni yapay zekâ özelliklerini ve kullanım alanlarını sizler için derledik.

Samsung'un yeni Galaxy S25 serisi geçtiğimiz dakikalarda resmî olarak tanıtıldı ve lansmana bir dizi yapay zekâ özelliği damga vurdu.

En yeni amiral gemisi akıllı telefonlar, kullanıcıların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde belirleyip harekete geçerek daha önce birkaç adım gerektiren görevleri kolaylaştıran mükemmel bir asistan hizmeti sağlıyor.

En iyi fırsatları bulun ve arkadaşlarınızla paylaşın

Diyelim ki bir arkadaşınızla San Francisco'dan New York'a bir seyahat planlıyorsunuz. Bu süreç normalde uçuş fiyatlarını karşılaştırmak ve en iyi fırsatları bulmak için çok fazla vakit gerektirir ancak Galaxy AI ile durum farklı.

Tek söylemeniz gereken "New York'a direkt uçuşları bul ve Ahmet'e gönder". Anında Galaxy AI gerçek zamanlı olarak en iyi uçuş fırsatlarını arayacak ve sonuçları arkadaşınız Ahmet'e sorunsuz bir şekilde gönderecek.

Yurtdışındaki restoranlarda menüleri çevirin ve tavsiyeler alın

Seyahatlerde gittiğiniz yerin yerel mutfağını denemek seyahat etmenin en keyifli kısımlarından biridir ancak bir restoranda sipariş verirken dil engeli bazen ciddi sorun yaratabilir. Galaxy AI ile bu sorun artık ortadan kalkıyor.

Paris'te bir restoranda olduğunuzu ve menünün tamamının Fransızca olduğunu varsayalım. Galaxy S25'inizin yan düğmesine basın ve basitçe "Menüyü tara ve bana 50 euro'nun altında bir şey öner" deyin. Telefon anında çeviri yapacak ve bütçenizin altındaki yemekleri önerecektir.

Özelliğin kullanım videosu:

Asla bulamayacağınızı düşündüğünüz o fotoğrafı bulun

Yurt dışı seyahatinden eve döndüğünüzde heyecanınızı ve anılarınızı yeniden yaşamak için genellikle kendinizi binlerce fotoğrafa bakarken bulursunuz.

Galerinizdeki fotoğraflar arasında kayboluyorsanız Galaxy S25 serisi aradığınız fotoğrafları bulmanıza yardımcı olacak. "Geçen yıl Seul'de arkadaşlarımla pizza yerken çekilmiş fotoğrafımı bul" dediğinizde Galaxy AI sesinizi tanıyacak ve size istediğiniz fotoğrafı gösterecek.

Fotoğraf ve videolardaki istenmeyen nesneleri ve sesleri silin

Yakın zamanda sahilde çekildiğiniz fotoğraflarınızı düzenlerken küçük bir sorunla karşılaştığınızı varsayalım. Güneşin parlak rengindeki batışında çektiğiniz fotoğraflar güzel bir arka plana ve mükemmel bir çekime sahip ancak karede sizden başka turistler de var. İşte tam da bu noktada Galaxy S25 serisinin Generative Edit özelliği işe yarıyor.

Galerideyken Galaxy AI'ya tıklayın, silmek istediğiniz şeyleri veya kişileri seçin ve Galaxy AI bunları gölgelerine kadar hassas bir şekilde kaldıracak.

Video düzenleme özellikleri de gelişti. Audio Eraser bir videodaki sesi analiz ederek arka plandaki istenmeyen sesleri izole edip silecek. İstenmeyen gürültülerin otomatik olarak giderilmesi, seyahat ve etkinliklerden röportajlara ve daha fazlasına kadar her türlü durumda kaydedilen videolar için yararlı olabilir.

Özelliğin kullanım videosu:

Videolardaki özel anları GIF olarak kaydedin

Bazen izlediğiniz bir videonun herhangi bir yerinde ayrı olarak kaydetmek veya tekrar izlemek istediğiniz belirli bir an olabilir. Tabii tüm videoyu indirmek, tam olarak o kısmı bulmak ve düzenlemek oldukça zaman alıcı.

İster ailenizle geçirdiğiniz sıcak bir anı yakalamak, ister tekrar tekrar pratik yapmak için spor kaydınızı ayrıntılı olarak analiz etmek isteyin, tüm bu işlemleri AI Select ile halledebileceksiniz.

Videoyu izlerken hızlı paneli açın, AI Select simgesine dokunun ve istediğiniz bölümü GIF olarak kaydedin.

Özelliğin kullanım videosu:

Dolabınızdakileri tarayın ve yemek tarifleri alın

Yemek yapmaktan hoşlananlar için yeni bir tarif denemekten daha heyecan verici bir şey yok. Ne pişireceğiniz konusunda fikriniz olmadığında Galaxy S25 serisi ihtiyacınız olan çözümü getirecek.

Buzdolabınızdakilerin fotoğrafını çekmek için kamerayı kullanın, Galaxy AI buzdolabınızda bulunanları analiz edecek, yemek tarifleri önerecek ve malzemeleri olağanüstü yemeklere dönüştürebilmeniz için pişirme sürecinde size kapsamlı bir şekilde rehberlik edecek.

Özelliğin kullanım videosu:

Hayalinizdekileri yazarak görsele dönüştürün

Görsel içeriklerin önemi gün geçtikçe artarken, yüksek kaliteli görüntüleri toplu olarak sentezleme ve üretme gibi zorlu bir iş hiç bu kadar talep görmemişti. Yapay zekânın metin yazarak her türlü görseli üreterek iş yükünü önemli ölçüde kolaylaştırabileceği bir dünyadayız.

Galaxy S25 serisinin Çizim Yardımı ve sınırsız olanakları ile bu dünyaya siz de dâhil olabilirsiniz. Çizim Yardımı ile herkes yalnızca taleplerini yazarak kolayca çarpıcı görseller oluşturabilecek.

Özelliğin kullanım videosu:

Peki siz Samsung Galaxy S25 serisi ile gelen yapay zekâ özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.