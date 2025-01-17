Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S25 Ultra'nın tanıtılmasına sayılı günler kaldı. İşte yılın en güçlü akıllı telefonlarından biri olacak Galaxy S25 Ultra'nın muhtemel Türkiye fiyatı, özellikleri ve tasarımı...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 22 Ocak akşamı 21.00'de başlayacak yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S25 serisini tüm dünyanın beğenisine sunacak. Serinin en güçlü modeli ile geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Galaxy S25 Ultra olacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sızıntı kazanı lansman yaklaştıkça daha gürültülü şekilde kaynıyor ve Galaxy S25 Ultra ile ilgili neredeyse tüm bilgiler ortaya çıkmış durumda. Bu içeriğimizde, lansmana günler kala Galaxy S25 Ultra hakkında şu ana kadar ortaya çıkan tüm bilgileri bir araya getiriyoruz.

Tasarım

Samsung Galaxy S25 Ultra, serinin tasarımı en fazla güncellenen modeli olacak. Bildiğiniz gibi bugüne kadar tanıtılan tüm "Ultra" modeller, son derece sivri köşelere sahip oluyordu. Galaxy S25 Ultra ise tıpkı standart ve "+" modelde olduğu gibi oval köşelere sahip olacak. Elbette ki bu güncelleme cihazı baştan aşağı değiştirmiyor ancak ergonomisini ve tek elle kullanım imkanını ciddi şekilde iyileştirdiğini söylemek mümkün.

Ekran

Galaxy S25 Ultra, selefi gibi 6,8 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED bir ekran ile karşımıza çıkacak. QHD+ yani 2K çözünürlük sunacak bu ekran 120 Hz yenileme hızını destekleyecek. Sızıntılara göre cihazın maksimum ekran parlaklığı 3.000 nit olacak ki bu, Galaxy S25 Ultra'yı güneşin en tepede olduğu saatlerde dahi gün ışığında rahatça kullanabileceğimiz anlamına geliyor.

Performans

Günümüz amiral gemisi akıllı telefonları, teknolojisinin mümkün kıldığı en yüksek işlem gücünü sunduğundan bu kısım çok önemli değilmiş gibi gözükse de yapay zeka özellikleri, performansı ve RAM kapasitesini yeniden önemli hale getirdi. Galaxy S25 serisi için optimize edilmiş özel bir 3nm Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelecek olan Galaxy S25 Ultra, Qualcomm Oryon CPU sayesinde 4,32GHz frekans hızına ulaşabilecek. Çoğumuzun bilgisayarında dahi bu kadar güçlü bir CPU bulunmadığını söyleyebiliriz.

Kamera

Muhtemelen DxOmark'ta ilk 10 sıraya dahi giremeyecek olsa da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Samsung Galaxy S25 Ultra, piyasadaki en iyi kamera kurulumlarından birine sahip akıllı telefonlardan biri olacak. 200MP çözünürlüğündeki ana kamerası, doğru ışık koşullarında profesyonel fotoğraf makinelerini aratmayan çekimler yapabilirken 50MP çözünürlüklü 5x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamera, kaliteden ödün vermeden uzakları yakın edecek.

Tabii kamera söz konusu olduğunda yazılım da en az donanım kadar önemli. Samsung, halihazırda en iyi fotoğraf işleme yazılımlarından birine sahip ki Samsung'dan pek de haz etmeyen biriyle konuştuğunuzda "Samsung'un kameraları iyi değil yazılımla düzeltiyor." yorumunu duyabilirsiniz. Bir eleştiri gibi söylenen bu söz kesinlikle doğru. Samsung'un yapay zekası fotoğrafları son derece iyi işliyor ve "Ben güzel fotoğraf çekemiyorum" diyenlerin bile kırk yıllık fotoğrafçı gibi çekimler yapabilmesini sağlıyor. Düşük ışık koşullarında muazzam kareler elde edebilmek de cabası…

Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri

İşlemci Snapdragon 8 Elite 2 adet 4.32GHz CPU 6 adet 3.53GHz CPU Adreno 830 GPU

RAM 12GB/16GB Depolama 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 Ekran 6.8 inç Dynamic AMOLED 2X

120Hz, HDR10+, 3000 nit

1440 x 3120 piksel, 505 ppi Arka Kamera 200 MP, f/1.7, 1/1.3"

50 MP, f/2.0 ultra geniş açı

50 MP, f/3.4 5x optik periskop

10 MP, f/2.4 3x optik telefoto Ön Kamera 12 MP, f/2.2, 26mm Batarya 5000 mAh

45W kablolu, 25W kablosuz şarj İşletim Sistemi Android 15, OneUI 7 Boyut 162.8 x 77.6 x 8.2 mm

219 g

Fiyatı

Geldik en keyif kaçırıcı bölüme. Samsung, geçtiğimiz yıl Ultra modelin fiyatını 1199 dolardan 1299 dolara çıkarmıştı. Bu nedenle Galaxy S25 Ultra'nın global fiyatında bir zam beklenmiyor ve yine 1299 dolar fiyat etiketiyle karşılaşmamız son derece olası. Peki Türkiye fiyatı ne alemde olacak?

Samsung Galaxy S24 Ultra, Türkiye'de 69.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu ki bu, o günün kuruyla 2324 dolara denk geliyordu. Samsung Türkiye'nin bir zam ya da özel bir yerel fiyatlandırma yapmaması halinde bu yıl da benzer bir fiyat etiketi bekleyebiliriz ki bu, Galaxy S25 Ultra'nın 82.499 TL olabileceği anlamına geliyor.

Burada ilginç nokta şu; halihazırda satışta olan Galaxy S24 Ultra'nın fiyatı da 82.499 TL. Dolayısıyla 22 Ocak gecesi şöyle bir senaryo ile karşılaşacağız: Ya Samsung Türkiye, Galaxy S25 Ultra'ya dolar bazlı bir zam yapacak ve yukarıda belirttiğimizin üzerinde bir fiyat etiketiyle karşılaşacağız. Ya da Galaxy S24 Ultra'nın fiyatında 3-4 bin TL bandında bir indirimle karşılaşacağız.