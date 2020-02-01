Samsung, Deneysel Tasarımlı Akıllı Telefon Patenti Aldı

Geçtiğimiz sene Galaxy Fold ile ana akım akıllı telefon tasarımlarının dışına çıkan Samsung, deneysel tasarıma sahip olan bir patent daha aldı. Patenti alınan tasarım, kavisli üst ve alt kenarlara sahip.

Akıllı telefon dünyasının en büyük markalarından bir tanesi olan Güney Koreli Samsung, yeni bir patent aldı. Oldukça deneysel diyebileceğimiz bir tasarıma sahip olan patentte, cihazın alt ve üst köşelerinin kavisli bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Cihazda aslında iki tanesi yay taraflarında olan üç ekran bulunuyor. Burada bulunan sanal butonlar, ihtiyaca göre düzenlenebiliyor. Yani LG V20’nin ikincil ekranı gibi çalışıyor diyebiliriz.

Akıllı telefon dünyasında genel olarak dikdörtgen tasarım şekli benimsenmiş olsa da ara ara ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlanan deneysel tasarımlar da ortaya çıkıyor. Henüz nereye varacağı henüz belli olmayan bu deneysel tasarımlardan en yenisi ise 2019 yılında çıkmaya başlayan katlanabilir akıllı telefonlardı. Bu alanda Galaxy Fold, Mate X ve Razr gibi üç farklı tasarımı benimseyen örnekler gördük.

Samsung’un yeni patenti

Tabii neredeyse tüm şirketler bu alanda çalışsa da Samsung’un yeni tasarımlar ve ergonomiler için bir hayli çaba sarf ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Let’s Go Digital’da yer alan habere göre Güney Koreli teknoloji şirketi, patent başvurusunu 2019 yılında yaptı ve patent 23 Ocak 2020’de onaylandı.

Daha önce kıvrımlı köşelere sahip olan ekranlar olsa da kenarları tamamen kavisli olan ekranlar oldukça zorlayıcı tasarımlara sahipler. Samsung da bu tasarımı başarabilmek için paneli üç parçaya bölüyor. Cihazın ortasında kalan kısım dikdörtgen bir tasarıma sahipken altta ve üstte yer alan kısımlar kavisli bir tasarıma sahip. Bu ekranlar beraber çalışıyor olsa da hepsi aynı işlevlere sahip değil.

Ana ekran klasik işleve sahipse diğer iki ekran; bildirimleri, sanal anahtarları, ihtiyaca ve görüntülenen uygulamaya göre bağlamsal kısayolları gösteriyorlar. Oldukça ilginç ve deneysel tasarıma sahip olan bu telefonun şirket tarafından üretilip üretilmeyeceğini ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz.