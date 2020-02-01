2019 yılının son çeyreğinde şirketlerin elde ettiği satış başarısını gösteren rapora göre Apple, rakipleri hatırı sayılır bir düşüş yaşarken yeni tabletiyle yükselişe geçmiş ve tablet satışında da en iyi şirket olarak seneyi sonlandırmış.

Geçtiğimiz günlerde 2019 yılının son çeyreğinde en çok sevkiyat yapan akıllı telefon şirketinin Apple olduğu ortaya çıkmıştı. IDC verilerine göre bu dönemde 73,8 milyon adet iPhone satan şirket, bu sayılarla önceki yıla göre %7,9'lik bir büyüme sağlamış ve iPhone XR modelini en popüler telefonu haline getirmişti. iPhone 11 serisiyse Avrupa ve ABD bölgelerinde devasa bir satış başarısı yakalamıştı. Ortaya çıkan yeni verilere göre Apple’ın 2019 yılının son çeyreğinde elde etmiş olduğu tek başarı bu değil.

Yeni bir rapora göre Apple, geçen yılın son çeyreğinde tablet alanında da sevkiyat liderliğini korumayı başardı. Bu başarıyı özellikle 25 Eylül’de çıkarmış olduğu iPad 10,2 inçlik modeline borçlu olan şirket, bu alanda Huawei ve Samsung gibi rakipleri düşüşe geçerken hatırı sayılır bir yükseliş elde etti.

iPad 10,2 inç modeli, şirketi şaha kaldırdı:

Apple’ın 2019 yılının son çeyreğindeki tablet sevkiyatı önceki yıla göre %22,7 artarken Samsung’un sevkiyatı %7,4, Huawei’ninki ise %2,8 oranında düşüş gösterdi. IDC raporuna göre şirketin bu sevkiyat başarısının %65’lik bir kısmı, yeni iPad 10,2 inç modelinin satışlarından kaynaklanıyor. Bu durum, şirketin önceki sene sahip olduğu %29,6’lık hisse değerinin %36,5’e yükselmesini sağladı.

Apple'ın son çeyrekte de elde ettiği başarı, yıl genelinde elde ettiği başarının onayı olarak şirketi 2019 yılının en büyük tablet üreticisi haline getirmeyi başardı. Şirketi hem son çeyrekte hem de yıl genelinde takip eden isimler, sıraları değişmeden listede kalmış durumda. Apple’ı ikinci sırada Samsung, üçüncü sırada Huawei, dördüncü sırada Amazon.com, beşinci sıradaysa Lenovo takip ediyor. Bu şirketlerin 2019 yılındaki satışlarına ve pazar paylarına aşağıda yer alan görsellerden göz atabilirsiniz.

2019 yılının en büyük tablet üreticileri

2019’un dördüncü çeyreğinin en büyük tablet üreticileri