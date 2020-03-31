Samsung Display, LCD Panel Üretimini Durduruyor

LCD ekranlar bir dönem akıllı telefonlarda oldukça sık kullanılan paneller hâline gelmişti ancak görünüşe göre bu devir yavaş yavaş sona eriyor. Samsung, LCD panel üretimini yıl sonuna kadar durduracağını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un alt kuruluşlarından bir tanesi olan, birçok cihaz için ekran üreten Samsung Display; LCD üretimini yıl sonuna kadar kademeli olarak sonlandıracağını açıkladı. Görünüşe göre bir dönem akıllı telefonlarda da sıkça kullanılan LCD ekranlara olan talep düşüyor.

Samsung Display sözcüsü, Reuters’a verdiği röportajda Samsung Display’in Güney Kore ve Çin’deki 4 LCD üretim hattını yıl sonuna kadar kademeli olarak durduracağını söyledi. Ayrıca gelen taleplerin yıl sonuna kadar herhangi bir sorun yaşanmaksızın karşılanacağı da açıklandı.

Kuantum nokta ekran:

Samsung Display, LCD ekran üretimini durdurduktan sonra Güney Kore’deki üretim hatlarından bir tanesini kuantum nokta ekran (quantum dot display) üretimi için revize edecek. ZDNet’te yer alan habere göre Samsung Display’in ürettiği LCD panellerin büyük bir çoğunluğu Samsung’un televizyonları için üretiliyor. Yani LCD panel üretimi sona erdirildiğinde Samsung televizyonlarda da kuantum nokta OLED ekranlara geçiş yapılacak.

Yine aynı haberde yer alan bilgiye göre Samsung Display’in LCD üretim hattında çalışan personel de OLED ve kuantum nokta ekran üretim hatlarına kaydırılacak. Yani üretim hattında çalışan işçiler için de olumsuz bir durum yok diyebiliriz ancak Samsung, Çin’deki üretim hatlarıyla ilgili henüz kesin kararını da vermiş değil. O konuda şu an için bir belirsizlik hakim.

Teknoloji devi, ayrıca üretim ve araştırma tesislerine 107 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını da dile getirdi. Yani ilerleyen dönemlerde Samsung Display’in kuantum nokta ekran üretim kapasitesini daha da artırdığını görebiliriz.