Samsung'da şirket içi rekabet kızışıyor. Samsung Electronics, ekran üretiminde Samsung Display'e olan bağımlılığını azaltmak için kendi katlanabilir ekran panellerini geliştirmeyi planlıyor.

Samsung, birçok tedarikçisi ve yan kuruluşu olan büyük bir üretici. Galaxy akıllı telefon serisini de geliştiren Samsung Electronics ve diğeri de akıllı telefonlar, TV'ler, monitörler ve daha pek çok ürün için ekran üreten Samsung Display ise bunlardan sadece ikisi.

Güney Kore'den gelen yeni haberler, Samsung Electronics'in ekranların maliyetini düşürmek ve gelecekte ekran teknolojilerinin gelişimini kendi eline almak için Samsung Display'in yardımı olmadan kendi katlanabilir panelini geliştirmeyi planladığını ortaya koyuyor.

ETNews'in haberine göre Samsung Electronics'teki mobil birimin birden fazla katlanabilir cam üretim şirketi ile temasa geçti. Bu şekilde şirket, teknolojiyi zaman içinde geliştirirken tedarikçiler arasındaki rekabeti artırıp fiyatı düşürmeyi planlıyor.

Samsung'un yeni telefonu Galaxy Z Flip, son derece ince ve bükülebilen bir cam panele sahip. Samsung Electronics, Samsung Display'in katlanırken daha az sorun çıkaracak, daha dayanıklı ve kalın bir panel elde edemeyeceğine inanıyor. Öte yandan Galaxy Z Flip'in katlanabilir camı yaklaşık 40 dolara mal edilirken, normal temperli camların değeri 2 dolar civarında.

Şirket içindeki bu rekabetin amacı, Samsung Electronics'in ekran modülünün fiyatını ve iş yükünü düşürmek ve aynı zamanda kamera modülü veya kullanılan malzemelerde olduğu gibi yüksek teknoloji kalitesini ve performansı korumak. Şu anda katlanabilir ekranların maliyeti çok yüksek ve bu durum, tüketicilerin servis maliyetlerine de yansıyor.