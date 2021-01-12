Güney Kore merkezli dev teknoloji şirketi Samsung, CES 2021 fuarında biraz ürkütücü bir görünüme sahip olan ev robotu Bot Handy'i tanıttı. Yapay zeka teknolojisi ile çalışan bu robot, evde çamaşırları katlayabiliyor, bulaşıkları makineye yerleştirebiliyor ve hatta size şarap doldurabiliyor.

Samsung, CES 2021 fuarında evde insanların işlerini kolaylaştırabilecek Bot Handy adında yeni bir robot tanıttı. Biraz ürkütücü bir görünüme sahip bu robot, bulaşık makinesini boşaltabiliyor, hatta siz ayaklarınızı uzatıp televizyonunuzu izlerken şarap kadehinizi yenileyebiliyor.

Şirket, Bot Handy’nin henüz geliştirme aşamasında olduğunu belirterek, robotun çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında bir detay vermedi. Yapay zeka teknolojisine dayalı olan bu robot, piyasaya sürüldüğü zaman Wall-E filminden fırlamış gibi evlerimizin içinde gezinmeye başlayabilir.

Bot Handy yüksekteki nesnelere uzanabiliyor, her bir nesneye ne kadar kuvvet uygulayacağını kendisi ayarlıyor

Bot Handy, üzerinde bulunan kamerası sayesinde yalnızca farklı boyut ve şekillerdeki nesneleri tanımakla kalmıyor, aynı zamanda nesneleri taşırken her birine ne kadar kuvvet uygulayacağını yapay zekası sayesinde ayarlayabiliyor. Kelepçe görünümlü eller, Bot Handy’e nesneleri kavrayabilmesi için kolaylık sağlarken, vücut yapısı ise yüksekte bulunan nesnelere, boyunu uzatarak kolayca erişmesine olanak tanıyor.

Samsung Research Başkanı Sebastian Seung, Bot Handy için şu ifadeleri kullandı; "Bot Handy mutfakta, salonda ve de ihtiyacınız olabilecek her yerde sizin sağ kolunuz olacaktır.”

PlayStation 5 ve biraz da süpürgeyi andıran bir tasarıma sahip olan Bot Handy, değişebilen ifadelere sahip dijital gözleriyle birazcık ürkütücü bir görünüme sahip. Ne kadar ürkütücü gözükürse gözüksün, insanların çamaşırlarını katlayıp bulaşıkları halledebilecek bir robot yardımcısının olma ihtimali bile kulağa çok hoş geliyor.