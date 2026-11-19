Google, düşük maliyetle yüksek hız ve zekâ sunan, Claude Opus 5.5 ve GPT-6.2 Sol'a rakip yeni yapay zekâ modeli Gemini 4 Neon'u tanıttı.

Google, karmaşık kodlama, bilgi işleme ve bilimsel çalışmalarda üst düzey zekâ performansını yüksek hızla birleştiren yeni yapay zekâ modeli Gemini 4 Neon’u kullanıma sundu. Google AI Pro ve Ultra aboneleri için Gemini uygulamasındaki model menüsünde Argon'un yerini alan Neon, "Daha derin analiz" başlığı altında erişime açılırken, günlük işlere odaklanan Hydrogen ise "Günlük yardım" bölümünde yerini koruyor.

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Yeni model ayrıca Google AI Studio ve Android Studio'daki ücretli Gemini API üzerinden, Google Antigravity Pro ve Ultra aboneleri için ve kurumsal Gemini paketlerinde yayınlanmaya başladı. Onaylı kurumsal müşteriler, Vertex AI dokümantasyonu üzerinden küresel, ABD ve AB bölgelerinde Neon'a erişebiliyor.

Yeni modelin performans testleri

Google’ın mevcut model hiyerarşisinde Neon, en zorlu ve uzun soluklu projeler için ayrılan Gemini 4 Carbon ile daha hızlı ve günlük kullanıma yönelik Gemini 4 Hydrogen arasında konumlanıyor. 1 milyon token bağlam penceresine ve varsayılanı "yüksek" olmak üzere dört farklı düşünme seviyesine sahip olan modelin API fiyatlandırması, milyon giriş tokeni başına 3 dolar, çıkış tokeni başına 15 dolar (önbelleğe alınmış girişlerde 0,15 dolar) olarak belirlendi. Logan Kilpatrick yeni modeli, "kendi sınıfının çok üzerinde performans gösteren, zeka, hız ve kullanılabilirliğin doğru bir karışımı" olarak tanımlıyor.

Google tarafından paylaşılan karşılaştırma verilerine göre Neon'un rakipleri karşısındaki performansı şu şekilde öne çıkıyor: