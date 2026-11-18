OpenAI, daha az token harcayan yeni GPT-6.2 Astra ve Sol modellerini ChatGPT Work, Codex ve API kullanıcıları için kullanıma sundu.

OpenAI, eylül ayında Astra ile başlattığı ve birkaç hafta sonra DevDay etkinliğinde Sol'u GPT-6.1'e yükselterek sürdürdüğü GPT-6 neslini yeni bir güncellemeyle genişletti.

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Şirket, GPT-6.2 Astra ve GPT-6.2 Sol modellerini ChatGPT Work ve Codex platformlarında eş zamanlı olarak kullanıma sundu. OpenAI'ın açıklamasına göre her iki model de zorlu görevleri daha az çıktı tokeni harcayarak tamamlayabiliyor, bu da kullanıcıların kullanım limitlerine takılmadan daha fazla iş üretebilmesine olanak tanıyor.

Yeni modeller neler sunuyor?

OpenAI, en zorlu ve kapsamlı projeler için yine Astra modelini öneriyor. Örneğin kullanıcıların elinde tek bir slaytın ekran görüntüsü varsa ve sunumun geri kalanının da aynı tasarıma sahip olmasını istiyorlarsa, GPT-6.2 Astra bu görüntüyü bir şablon olarak kullanarak düzeni, renkleri ve hatta yazı tipi boyutunu birebir eşleştirebiliyor. Codex tarafında ise mevcut bir projede değişiklik yapma ve bu değişiklikleri test etme konusunda iyileştirmeler sunan Astra için erken dönem test kullanıcıları, daha temiz bir kod stili, daha odaklı testler ve daha az revizyon turu bildirdi.

Günlük kodlama ve yazım işleri için daha uygun maliyetli bir seçenek olarak konumlanan Sol ise kodlama testlerinde Astra'ya oldukça yakın bir performans sergiliyor. Gerçek kod tabanlarında yapılan değişikliklerin proje yöneticileri tarafından onaylanıp birleştirilecek kadar iyi olup olmadığını ölçen Cognition imzalı FrontierCode 2.0 testinde, her iki model de en yüksek akıl yürütme seviyesindeyken Sol'un, Astra'nın maliyetinin yaklaşık beşte biri fiyatına onun yarım puan yakınına kadar ulaştığı belirtiliyor.

Yeni modellere kimler erişebiliyor?

Her iki model de bugünden itibaren Plus, Pro, Enterprise ve Edu abonelik planlarındaki ChatGPT Work ve Codex kullanıcılarının erişimine açıldı. Aylık 200 dolarlık Pro planı kullanıcıları Sol modeliyle birlikte ilk kez "Ultrafast" (Ultra Hızlı) moduna kavuşurken, aylık 500 dolarlık Pro planı ile yönetici onayı verilen uygun Enterprise ve Edu çalışma alanları her iki modelde de bu modu kullanabiliyor. Model seçici üzerinden değiştirilebilen Ultrafast modu, kullanım kotasını daha hızlı tüketmesine rağmen standart hıza kıyasla 4,5 kata kadar daha fazla token üretebiliyor.

Geliştiriciler de bugünden itibaren API üzerinden her iki modele erişebiliyor. Fiyatlandırma tarafında Sol mevcut GPT-6.1 tarifesini korurken, Astra'nın standart girdi ve çıktı fiyatları ise bir önceki GPT-6 Astra sürümüne kıyasla yüzde 20 oranında düşürüldü.